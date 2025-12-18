1394-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 Лідери Європейського Союзу попередньо вже домовилися щодо репараційного кредиту Україні з основою іммобілізованих російських активів з метою фінансової підтримки на період 2026–2027 років. Відповідний проєкт рішення прописаний в запропонованих лідерам ЄС висновках, які можуть бути ухвалені за результатами засідання Європейської ради, що проходить у Брюсселі.

12:30 Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг". За це рішення проголосували 264 народні депутати.

11:25 Застосунок 112 – сервіс екстреної допомоги, який працює навіть без мобільного зв’язку – вже можна завантажити, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

11:20 За минулу добу російські війська 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, вбивши трьох людей і 4 поранивши, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

11:10 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його звернення, зроблене із частково звільненого міста Куп’янськ, про взяття якого перед тим заявляло керівництво держави-агресора, суттєво вплинуло на перемовини з європейською та американською сторонами:

"Дуже вплинуло і на американців, і на європейців. Всі це високо оцінили. І наших воїнів, що вони тримають Куп’янськ. І те, що я був там особисто, – це поставило крапку, що Путін знов бреше про окуповані нові території. Це вплинуло на мої розмови з американцями, це вплинуло дуже сильно на розмови з європейцями. Мені здається, що також дуже важливо, що я хотів особисто в такий день нагородити наших воїнів".

11:05 Вночі росіяни здійснили атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах, повідомили в Укренерго. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі на Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі. Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему в більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу та погодинні відключення.

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 його рівень був таким же, як в цей час вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:50 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 82 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 50 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (77%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 881 із 1056 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

334,6% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

136,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1141,1% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

140,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,2% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 За даними європейських спецслужб, бельгійські політики та високопоставлені фінансові керівники стали жертвами кампанії залякування, організованої російською розвідкою з метою переконати країну заблокувати використання активів на суму 185 млрд євро для України, пише The Guardian. Були навмисні напади на ключових фігур Euroclear, депозитарію цінних паперів, що зберігає більшість заморожених активів Росії, та на лідерів країни.

09:10 Російські війська атакували Херсонську область, дві людини загинули, ще шестеро поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 42 авіаційні удари, скинувши 136 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4855 дронів-камікадзе та здійснили 3869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 118 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Покровське, Підгаврилівка, Братське Дніпропетровської області; Святопетрівка, Кушугум, Запоріжжя Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, пункт управління та два інші важливі об’єкти противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог здійснив 139 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке. На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового та у бік населених пунктів Піщане й Глушківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина. На Слов’янському напрямку у районах Серебрянки, Сіверська, Званівки та Переїзного – противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки. На Оріхівському напрямку окупанти тричі наступали у районі Плавнів. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 950 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 330 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 119 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:20 Внаслідок атаки російських безпілотників у Кривому Розі четверо постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

08:15 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 24 населених пунктах Запорізької області, 35 постраждалих, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

08:10 Російські війська масовано атакували ударними дронами Черкаси, шестеро постраждалих, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

08:05 Внаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі семеро постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін публічно і чітко висловив свою незмінну прихильність до максималістських воєнних цілей в Україні – тих самих, заради яких він розпочав повномасштабне вторгнення в 2022 році.

• Заяви Путіна продовжують демонструвати, що він не буде задоволений мирною угодою, заснованою на запропонованому США 28-пунктному мирному плані.

• Надійні гарантії безпеки для України є необхідними для забезпечення того, щоб будь-яка майбутня угода принесла стійкий мир, але Кремль публічно відкидає ідею таких гарантій.

• Бєлоусов використав захоплення Росією малих і середніх населених пунктів, щоб підтримати неправдиві твердження Москви про те, що російські війська можуть швидко захопити значно більші населені пункти, що формують фортечний пояс України.

• Коментарі Бєлоусова свідчать про те, що російські війська готуються до позиційної війни в Україні, а не до механізованих маневрів, необхідних для швидкого досягнення масштабних успіхів.

• Бєлоусов намагався приховати проблеми Росії з військовою чисельністю.

• Путін і Бєлоусов підкреслили військову та ядерну міць Росії, погрожуючи Європі.