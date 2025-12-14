1390-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:45 США можуть надати Україні гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов'язкову силу, пише Axios. За словами американського виксокопосадовця, переговори щодо післявоєнного економічного та відновлювального пакету проходять успішно.

"Згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільшу і найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала, і отримає дуже значний пакет процвітання".

11:15 Внаслідок російської атаки на торговий центр в Запоріжжі поранено 6 людей, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Приміщення зруйновані, люди отримують необхідну медичну допомогу.

11:00 Понад півтори тисячі дронів, майже 900 КАБів і 46 ракет різного типу застосували росіяни по території України за минулий тиждень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

10:15 Вночі (з 19:00) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М (пуски із Ростовської області РФ) та 138 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 85 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (80%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 939 із 1173 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

333,9% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

136,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1134,9% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

139,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Рижівка Сумської області. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Олексіївки, Рибного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Плавнів та в бік Степногірська. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 710 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, сім бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 13 ракет, 440 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують наступати в Куп'янську та його околицях, з'явилися нові подробиці про контрнаступ.

• Українські війська розпочали контрнаступ у вересні 2025 року після відносно швидкого просування російських військ у напрямку Куп'янська та проникнення в сам Куп'янськ.

• В ніч з 12 на 13 грудня російські війська випустили по Україні 495 ракет і безпілотників, націлених переважно на енергетичну інфраструктуру по всій країні.

• Президент України Володимир Зеленський оголосив, що найближчими днями проведе переговори щодо мирного врегулювання з делегаціями США та Європи в Берліні.