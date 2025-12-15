1392-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

334,2% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

136,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1139,2% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

140,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 У Сумській області за минулу добу внаслідок атак російських військ загинув один чоловік, ще троє отримали поранення, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

09:40 Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, трьох людей поранено, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

09:35 Під ранок у Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника типу "шахед" загорівся житловий багатоповерховий будинок, постраждали три людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:30 Німеччина поглибить підтримку оборони України через спільні підприємства, подальшу інтеграцію на ринок та можливі федеральні гарантії інвестицій у рамках 10-пунктового плану, представленого під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна.

09:25 Наступний етапом мирних переговорів після доопрацювання за день-два документів, над якими йшла робота на зустрічах у Берліні у неділю-понеділок, стане проведення американською командою консультацій з російською стороною, анонсував президент України Володимир Зеленський.

09:20 Україна не планує віддавати контроль над Донбасом, а будь-які формати врегулювання конфлікту можуть включати економічні зони, але не передбачають визнання Донбасу російським, наголосив президент Володимир Зеленський.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рижівка Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне Запорізької області. Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник здійснив 121 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Приліпки та в напрямку Обухівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося одна атака загарбників. Наші оборонці відбили штурмову дію противника в районі Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Свято-Покровського. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки. На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків. На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, шість бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 442 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 177 одиницю автомобільної техніки, підводний човен та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, 15 грудня під час мирних переговорів у Берліні представники США, України та Європи домовилися про певні гарантії безпеки для України.

• Вночі з 14 на 15 грудня українські війська вперше в історії військово-морського флоту провели удар безпілотним підводним апаратом по російському підводному човну.

• Українські сили продовжують контрнаступ у напрямку Куп'янська, а російські ультранаціоналістичні військові блогери визнають серйозність ситуації для російських військ.

• Російські сили завдають ударів по українських логістичних лініях в Одеській області за допомогою різних видів авіаційної зброї, включаючи планерні бомби, що підкреслює нагальну потребу України в добре забезпеченому та різноманітному протиповітряному захисті.

• Російські удари, здається, сприяють досягненню заявленої Кремлем мети пошкодити енергетичну інфраструктуру України, розділивши енергомережу країни навпіл. Україна потребує західних систем протиповітряної оборони та підтримки партнерів у розробці перехоплювачів дронів, щоб захистити себе від дедалі більш руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі.