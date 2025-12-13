1389-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,9% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

136,6% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1134,6% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

139,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

89,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська в ніч на суботу атакували критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області, частина населених пунктів залишилася без електроенергії, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

09:45 Російські війська атакували Херсонську область, семеро людей дістали поранення, знеструмлено частину Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:35 Російські війська продовжують обстрілювати громади Дніпропетровської області, є двоє постраждалих, а також пошкодження інфраструктури і лінії електропередач, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

09:30 Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Мирні жителі не постраждали.

09:25 Росіяни вчора ввечері знову атакували Одеський регіон, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 40 авіаційних ударів, застосував три ракети й скинув 103 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 4687 дронів-камікадзе та здійснено 4061 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, з яких 116 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Добропасове, Великомихайлівка, Братське Дніпропетровської області; Гуляйполе, Різдвянка Запорізької області. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА та два командно-спостережні пункти противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 177 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника в районі населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське та у напрямку населеного пункту Колодязне. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки й Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Торського, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та Ямполя. На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Часового Яру та у напрямках населених пунктів Привілля, Міньківка. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках населених пунктів Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя. На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Приморське та Новоандріївка. На Придніпровському напрямку противник чотири рази безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 283 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська нещодавно звільнили територію, включаючи частину міста Куп'янськ, в ході тактичного контрнаступу в Куп'янському напрямку.

• Цей український контрнаступ демонструє, що українські війська залишаються здатними захищатися і контратакувати значні російські наступальні зусилля, всупереч заявам російського президента Путіна про те, що український фронт руйнуються.

• Контури української контрпропозиції до останньої мирної пропозиції США стають все більш виразними, але деталі цієї контрпропозиції залишаються неясними.

• Кремль категорично відхилив пропозиції України щодо припинення вогню та референдуму.

• Кремль відхилив пропозицію України про створення демілітаризованої зони.

• 12 грудня Європейський Союз погодився на невизначений термін заморозити 210 млрд євро (приблизно 247 млрд доларів) російських активів, щоб надати Україні репараційний кредит у розмірі до 165 млрд євро (приблизно 194 млрд доларів).