1391-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:00 Під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону з вимогою відмовитись від підконтрольної їй частини Донбасу, пише The Guardian з посиланням на джерела.

15:25 В Україні запровадять порайонне оповіщення повітряних тривог, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози".

14:50 Європейський Союз розширює рамки санкційного режиму проти Білорусі, повідомили у Раді ЄС. Зазначається, що причиною обмежень є "гібридна війна", яку веде Білорусь проти сусідів.

14:15 Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер звернуться до Ради ЄС, повідомив заступник голови МЗС Польщі Марчин Босацький.

13:40 Зеленський запропонував відмовитися від прагнень України приєднатися до НАТО в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу, пише Reuters з посиланням на джерела.

13:05 У Берліні продовжилися переговори між українською та американською делегаціями, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела.

12:30 Польща розглядає передачу Україні шести-восьми винищувачів МіГ-29, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. На остаточне рішення очікують під час візиту Зеленського до Варшави.

11:55 Зеленський проводить зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, пише Суспільне. Зазначається, що президент також матиме зустрічі з канцлером Німеччини Мерцом, лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.

11:20 Президент Чехії Петр Павел призначив новий уряд на чолі з Андреєм Бабішем, пише Radio Prague.

10:45 У Гельсінкі 16 грудня відбудеться саміт лідерів країн Східного флангу ЄС, повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Зазначається, що головною метою зустрічі є узгодження конкретних заходів щодо посилення обороноздатності блоку та захисту кордонів від російської загрози.

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 153 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них — шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів (87%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 941 із 1177 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

334,0% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

136,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1137,0% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

140,0% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 У результаті російського обстрілу на Дніпропетровщині знеструмлена контактна мережа, поїзди затримуються, повідомили в "Укрзалізниці". Зокрема це стосується поїздів, що проходять через цей регіон: №119 Дніпро — Холм (+3 год), №120 Холм — Дніпро (+3:40), №75/76 Київ — Кривий Ріг (+4:25), №37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10), №79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

09:35 Російські війська продовжують обстрілювати громади Дніпропетровської області, постраждало п'ятеро людей, пошкоджено інфраструктуру транспортного підприємства, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

09:30 Російські війська атакували Херсонську область, шістьох людей поранено, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Російські війська за добу здійснили більше 800 обстрілів по 24 населених пунктах Запорізької області, поранено чотирнадцять людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

09:20 Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про значний прогрес на україно-американських переговорах за участі президента України Володимира Зеленського.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 158 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4286 обстрілів, з них 133 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6447 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Баранівка Харківської області; Великомихайлівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Придорожнє, Новобойківське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, п’ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 152 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне. На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили сім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки. На Оріхівському напрямку противник наступав один раз: у бік Приморського. На Придніпровському напрямку минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитись до наших позицій у районі Антонівського мосту. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 980 осіб. Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійських системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 653 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 207 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль висуває умови для відхилення українських та європейських проєктів мирного плану після того, як раніше відхилив ключові пункти запропонованого США 28-пунктного мирного плану, який був надзвичайно вигідним для Росії.

• 14 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими переговірниками в Берліні (Німеччина), щоб продовжити переговори щодо припинення війни Росії в Україні.

• Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть боротися за збереження бажаних Кремлем багатовекторних наступальних операцій у різних оперативних напрямках через довгострокові витрати на матеріальні та людські ресурси таких операцій.

• Кампанія України зі завдання ударів на великі відстані продовжує послаблювати нафтопереробні та воєнні можливості Москви в Росії та окупованій Україні.