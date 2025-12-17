1393-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення, повідомили в Укренерго.

11:05 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 його рівень був на 2,2% вищим, ніж в цей час вчора. Причина – хмарна погода у більшості регіонів України, а також менший, порівняно з попередньою добою, обсяг застосованих заходів обмеження споживання.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

11:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

334,4% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

136,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1140,2% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

140,1% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

90,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:20 Сили оборони України продовжують завдавати результативних ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробної галузі Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ:

"У ніч на 17 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони засобами Deep Strike уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу “Славянский” у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється. Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Також підтверджено влучання по території нафтобази “Николаєвская” в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб “Капітан Гіберт”. Окрім того, в рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини уражено польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників. Збитки уточнюються. За результатами попередніх місій встановлено ураження 14 грудня нашими ударними БпЛА бурової установки імені Р. Грайфера в акваторії Каспійського моря. Підтверджено пошкодження стаціонарної платформи, на якій розміщено експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу, в результаті чого зупинені всі 14 свердловин (загальний обсяг добування яких становив майже 3,5 тис. тонн на добу)."

10:00 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (54%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 901 із 1125 запущених по Україні БпЛА (разом – 80%).

09:45 Американсько-європейський мирний план, спрямований на запобігання майбутнім російським атакам на Україну, передбачає посилення української армії, розгортання європейських військ на території країни та більш активне використання американських розвідданих, пише The New York Times. Один із двох документів визначає загальні принципи зобов’язань, подібним до гарантії статті 5 НАТО.

Друга частина угоди, яку американські чиновники описали як «оперативний документ між військовими», містить більш детальну інформацію. У ній пояснюється, як американські та європейські сили будуть співпрацювати з українськими військовими, щоб гарантувати, що Росія не спробує знову захопити українську територію в найближчі роки. Першочерговим завданням є план доведення чисельності українських збройних сил до «мирного рівня» у 800 000 військовослужбовців, оснащених сучасним обладнанням та з сучасною підготовкою, що стане потужним стримуючим фактором для Росії. Документ містить «дуже конкретні» деталі щодо військової техніки, яка потрібна Україні, а також щодо військових сил під керівництвом Європи, які допомагатимуть Україні, діючи всередині країни для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Очікується, що ці війська будуть базуватися на заході України, подалі від лінії припинення вогню, і слугуватимуть ще одним захисним рубежем. Документ містить детальну інформацію про те, як США використовуватимуть свої розвідувальні ресурси для сприяння моніторингу перемир’я та виявлення російських дій, спрямованих на повторне вторгнення, і як США допомагатимуть виявляти спроби Росії створити операції під «фальшивим прапором», які можуть дати Москві привід для відновлення військових дій.

Нові гарантії безпеки будуть юридично обов’язковими, з урахуванням процедур кожної країни.

Безпекові документи покликані стати основою більш широкої угоди, спрямованої на досягнення перемир’я, вони мають на меті переконати Україну поступитися територією в рамках мирної угоди та відмовитися від офіційного вступу до НАТО.

09:30 Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку зусиль України на шляху євроінтеграції, повідомила на консультаціях у Брюсселі у вівторок Данія, яка наразі є головою ЄС. Решта держав Євросоюзу підтвердили, що Україна досягла прогресу у виконанні вимог Брюсселя. Міністр у справах Європи ФРН Гюнтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "все більш деструктивними" і звинуватив уряд в Будапешті в перешкоджанні рішенням ЄС. Вето Угорщини означає, що Україна як і раніше не може розпочати формальні переговори про вступ до ЄС. Разом з тим вже йдуть неформальні консультації про умови членства України.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 138 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 24 атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського. На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Рада Європейського Союзу підтвердила, що європейські країни та США нададуть Україні «надійні» гарантії безпеки в рамках мирної угоди, спрямованої на припинення війни Росії в Україні.

• Кремль категорично відхилив пропозиції США та Європи надати Україні «НАТОвські» гарантії безпеки в рамках мирної угоди і продовжив демонструвати свою неготовність йти на компроміс щодо територіальних претензій Росії до суверенної території України.

• Росія розпочала інформаційну кампанію, щоб представити Європейський Союз та окремі європейські країни як ворогів російського народу, порівнянних з нацистською Німеччиною, з метою подальшої мілітаризації російського суспільства.

• Кремль намагається применшити значення триваючих українських контрнаступів у Куп’янську, тоді як російські ультранаціоналістичні військові блогери продовжують визнавати серйозність ситуації для російських військ.