1388-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,8% танків (з них 0,2% за минулий тиждень),

136,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1133,9% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

139,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

89,9% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

09:35 Кілька населених пунктів Одеського району залишаються без світла внаслідок нічної атаки росіян на об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. Ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж.

09:25 Посли Європейського Союзу прийняли рішення про скасування принципу одностайності щодо продовження "замороження" активів РФ, повідомив редактор європейського відділу Радіо "Свобода" Рікард Йозвяк:

"Посли ЄС (усі, окрім Угорщини та Словаччини) попередньо схвалили юридичний механізм, який надає Єврокомісії надзвичайні повноваження утримувати €210 млрд російських суверенних активів у замороженому стані, доки РФ не припинить агресію та не виплатить репарації Україні. Рішення ще потребує остаточного затвердження, однак широка підтримка серед держав-членів уже є важливим сигналом".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Спірне, Червона Гірка, Реутинці Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Придорожнє Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та техніки, пункт управління і наземну станцію управління БпЛА російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник здійснив 145 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень – ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки. На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку загарбники атакували 11 разів. Намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та у бік Кармазинівки. На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного. На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворожі підрозділи здійснили 18 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Січневе, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки. На Оріхівському напрямку загарбницькі війська 16 разів атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки. На Придніпровському напрямку одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, літак, 253 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, дві ракети, дві одиниці спеціальної та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 11 грудня міністр закордонних справ Росії Лавров фактично відхилив сім пунктів запропонованого США 28-пунктного мирного плану, включаючи пункти оригінального плану про територіальні обміни на основі лінії зіткнення та надання надійних гарантій безпеки для України.

• Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не готовий прийняти оригінальний 28-пунктний мирний план, і що Росія вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього.

• Фактичне відхилення Лавровим ключових елементів 28-пунктного мирного плану узгоджується із заявою президента Росії Путіна від 27 листопада про те, що 28-пунктний план може бути основою для майбутніх переговорів, але не є остаточною угодою.

• Високопоставлені чиновники Кремля, включаючи Путіна, також відхилили ключові пункти 28-пунктного плану протягом останніх тижнів.

• Кремль у рамках посилених зусиль з інформаційної війни, які мають на меті зобразити український фронт як такий, що знаходиться на межі краху, а перемогу Росії на полі бою – як неминучу заявив, що російські війська захопили Сіверськ. Жодне з цих тверджень не відповідає дійсності, а захоплення Росією Сіверська станом на 11 грудня не підтверджено.

• Кремль намагається зобразити заявлене падіння Сіверська як початок битви за Слов'янськ – битви, для початку якої Кремль не створив необхідних умов на фронті.

• Зустріч Путіна російськими військовими командирами 11 грудня є частиною тенденції, коли високопоставлені російські чиновники протягом останніх кількох тижнів перебільшують заявлені перемоги на полі бою, щоб створити помилкове враження, що фронт руйнується, і змусити Захід та Україну капітулювати перед вимогами Росії. ISW продовжує оцінювати, що лінія фронту в Україні не стоїть перед неминучим руйнуванням.

• Російські сили досягають лише тактичних успіхів на більшій частині театру військових дій.

• Вночі з 10 на 11 грудня українські сили вперше завдали удару по нафтовій платформі в Каспійському морі, а також по інших об'єктах нафтової та оборонної промислової інфраструктури Росії.