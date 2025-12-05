1381-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

333,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

136,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1128,5% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

139,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

89,5% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

34,5% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда - ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (58%) на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1041 із 1255 запущених по Україні БпЛА (разом – 83%).

09:25 Внаслідок російських атак по Дніпропетровській області загинула дитина і троє цивільних отримали травми й поранення, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе. Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шалигіне Сумської області; Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіабомб, та здійснив 175 обстрілів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська. На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук. На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 240 осіб. Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак, 424 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін під час інтерв'ю індійським ЗМІ підтвердив свою прихильність до початкових військових цілей 2021 і 2022 років та небажання йти на компроміси – ймовірно, в рамках зусиль Кремля з формування міжнародного інформаційного простору під час тривалого переговорного процесу.

• Інші представники Кремля продовжували публічно демонструвати свою прихильність до початкових військових цілей Путіна.

• Кремль встановлює умови для укладення будь-якої майбутньої угоди про неатакування та не захоплення міст Одеса та Миколаїв як нібито «поступку» Росії в мирних переговорах, хоча Росія наразі не здатна захопити ці міста.

• ISW не виявив доказів, які б свідчили про те, що російські війська оточили Мирноград (на схід від Покровська), і деякі українські джерела продовжують вказувати, що українські війська підтримують обмежені наземні лінії комунікацій з Покровськом і Мирноградом.

• Росія, схоже, на тлі триваючих мирних переговорів розпочала нову кампанію когнітивної війни, спрямовану на поширення наративів про підготовку Росії до наступу на місто Чернігів.