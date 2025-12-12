Урсула фон дер Ляєн закликала Трампа не втручатися у демократію Європи.

Відповідаючи на його закиди щодо «слабких» європейських лідерів, вона наголосила, що лише народ країни вирішує, хто нею керуватиме.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що американський президент Дональд Трамп не повинен втручатися в європейську демократію. Таким чином вона відповіла на стрімку атаку глави Білого дому на Європу, яку той розпочав кілька днів тому. Про це пише видання Politico. Нагадаємо, що Трамп говорив про «занепад Європи», керованої «слабкими» лідерами.

«Не нам, коли йдеться про вибори, а народу цієї країни вирішувати, хто буде її лідером. Ніхто інший не повинен втручатися без жодних питань. Це суверенітет виборців, і його потрібно захищати», – сказала президентка Європейської Комісії під час розмов з журналістами в Брюсселі у відповідь на запитання щодо «Стратегії національної безпеки США», яка була опублікована минулого тижня та викликала обурення в Європі. У документі, зокрема, стверджується про майбутнє «цивілізаційне знищення» Європи в найближчі 20 років

Пані фон дер Ляйєн, зазначила, що в неї завжди були «дуже хороші робочі відносини» з президентами США, зокрема й зараз. Водночас вона наголосила, що Європі слід зосередитись на собі, а не порівнювати себе з іншими.

«Від щирого серця я переконана прихильниця трансатлантичної співпраці. Але що ж так важливо? Важливо те, що… ми пишаємося тим, що є Європейською Унією, що ми бачимо свої сильні сторони і що ми справляємося з тими викликами, які у нас є», – цитує Politico слова президентки Єврокомісії. Вона закликала США «стати на захист єдиної Європи», а не конфронтувати з нею.

Нагадаємо, щ в інтерв'ю виданню Politico, яке вийшло 10 грудня в спеціальному випуску подкасту The Conversation, президент США назвав Європу «групою країн, що розкладається». «Я думаю, що вони (європейські лідери – ред.) слабкі, але я також думаю, що вони хочуть бути політкоректними. Саме це робить їх слабкими», – зазначив Трамп.