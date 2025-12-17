Рецензія на «Питання російсько-українських мовних зв’язків»

Академія Наук Української РСР. Інститут Мовознавства їм. О. О. Потебні. І. П. Їжакевич. Питання російсько-українських мовних зв’язків. Київ 1954. Стор. 104.*
Книжка Їжакевича складається з двох частин. У першій він дає історичний огляд українсько-російських мовних взаємин. Ця частина компілятивна, в ній нема жодних власних спостережень і фактів. Друга частина складається з виписок українізмів у творах російських совєтських письменників, вона впроваджує в науковий обіг новий матеріял. Щоправда, взаємозв’язків української й російської мови ця частина книжки далеко не вичерпує, бо вона цілком іґнорує живу мову, орудуючи тільки з текстами красного письменства. Тим часом незаперечні є процеси масового проникнення російських елементів в українську розмовну мову всіх прошарків людности, а з другого боку, використання деяких українізмів російських арґо і сленґом. Щождо використання русизмів в мові красного письменства і українізмів у мові російського красномовного письменства, то всупереч бажанню й формулам автора матеріал красномовно доводить безправність української мови в сучасному СССР. Русизми бо в українській літературі пливуть широкою хвилею і витискають, природно чи штучно, відповідні українські вирази, тоді як російські письменники користаються з українізмів у мові малоосвічених персонажів, трактуючи їх в суті речі як російські діялектизми.
Більша (стор. 3-78) історична частина книжки — важливий документ, якої забріханости, безсоромности, продажности й примітивізму досягло те, що офіційно зветься “українською наукою” в УССР. Якщо на попередніх етапах звичайним було замовчувати невигідні факти, то тепер зроблено крок далі: коли треба, неіснуючі факти вигадуються, або чорне називається білим. Щоб це проілюструвати, треба було б просто переписати всю цю частину книжки, без жодного винятку. Обмежуся на кількох прикладах.
У Києві XI сторіччя вироблювалася спільна мова східньослов’янської імперії. Звідки автор знає про це, коли нема жадного збереженого тексту живої мови (не церковного) з Києва цього часу, і жодних текстів взагалі з Чернігова, Полоцька чи Рязані? Фактів нема, є бажання автора, цього вистачає.
У XVI столітті “українська культура, перебуваючи під польсько-литовським гнітом, розвивалася значно повільніше, ніж, російська”. Певно. Тим то Москва всіх своїх провідних культурних діячів вербувала або з Греції, або з України.
“Возз’єднання України з Росією позитивно вплинуло на розвиток культури і мови української народности”. Певно. Бароккова українська культура згасає, українські книжки взагалі перестають виходити, російська мова запроваджується в київській академії, і ця інституція втрачає своє всеслов’янське значення, стаючи згодом провінційною школою суто богословського характеру, широка мережа українських шкіл закривається.
Польський вплив на українську мову в XVII ст. був шкідливий. Натомість російський у XVIII сторіччі — благотворний. Як приклад благотворности наводиться, що через російську мову засвоєно такі слова, як депутат, класс, конституція, манифест, мандат, адвокат, администрация, акт, акциз, амнистия, арестант, аренда... — всі в російській формі. Але, на жаль, згадані автором більшість цих слів фігурували в українській мові задовго до XVIII ст., напр., депутат засвідчено з 1587 р., адміністрація — з 1622, акт — з 1622, арештант — з 1583, аренда — з 16 ст. і т. д. І прийшли вони через той “неблаготворний” польсько-латинський вплив.
"Слідом за російською українська літературна мова також починає широко використовувати живу народнорозмовну мову”. Мова про часи Ломоносова й перед ним. себто часи, коли літературна критика Росії ставила максимум перешкод елементам живої мови в літературі.
Граматика Павловського 1818 р. постала під впливом граматики Ломоносова. В чому цей вплив — невідомо. Особливо пікантне це твердження тим, що в книжці Павловського, всупереч її назві, граматики власне нема — є тільки правила вимови, кілька парадигм, — все на 21 малій сторінці, а решта книги — це словник і зразки мови.
Зв’язки Котляревського з російською ірої-комічною поемою XVIII ст. не раз показувано в літературі. Але цього Іжакевичеві мало, і він установлює неіснуючі зв’язки Котляревського з Державіним. Гулака-Артемовського ні сіло ні впало причеплено до карамзіністів. Про першу половину ХІХ ст. говориться, що в Росії “ряд проґресивних журналів визнає самобутність української мови та її рівноправність з російською”. Жодного такого журналу не названо, і то з тієї простої причини, що їх не було. Увагу українській мові приділяли тільки “реакційні” журнали типу “Маяка”.
Їжакевичеві належить честь відкрити стилістичний вплив Гоголя на... Франка. Шевченко, твердить він, вчився народности мови в Пушкіна, при чому “використовував виразові засоби російської мови” в “Кобзарі”. Можна було б сказати, що використання російських виразів ледве чи означало б народність української мови поезій Шевченка, але питання це досить безпредметове, бо давно відомо, що “Кобзар” якраз на диво чистий від русизмів.
У другій половині XIX ст. вплив позначається на укр. мові благотворними кальками втілення — рос. воплощение, відродження — рос. возрождение. Дивним дивом одначе втілення якось надто нагадує польське wcielenie, а відродження якось ближче до польського odrodzenie, ніж до рос. возрождение. Вплив Л. Толстого на Панаса Мирного (О Господи!) виявляється в тому, що останній позичив у першого засіб невласної прямої мови. Пікантність полягає в тому, що Толстой цього засобу не вживав, і в прикладі, поданому Їжаковичем з Толстого, цього засобу нема (ст. 59). Благотворний вплив Горького на Коцюбинського, бачите, виявився в тому, що Коцюбинський використовував у своїх творах фраґменти народних пісень, елементи мови казок, приказки і засіб антропоморфізації. До цього слід би додати, що вплив Горького на Коцюбинського виявлявся ще й тому, що Коцюбинський писав рукою, і то ще й правою, ставив крапки й коми. Відповідно до цього вплив Маяковського на Малишка, Тичину й Бажана виявився в тому, що всі вони використовують у поезії “живу розмовну мову”. Цей вплив Маяковського, незаперечно, виявився ще на творчості Котляревського й Шевченка, і це, власне, велика помилка автора і може навіть націоналістичний ухил, що він про це не згадав.
Вплив російської мови на Лесю Українку виявився в тому, що вона переклала з російської мови на українську клясиків, чого вона ніколи не робила, за винятком однієї поезії Надсона, — а на Франка цей благотворний вплив виявився в тому, що він переклав Маркса і Енгельса на українську мову. Між іншим одначе Маркс і Енгельс писали по-німецьки.
У своєму повзанні на череві перед усім російським Їжакевич заходить часом чи не далі, ніж навіть офіційно вимагається. Запровадження російської мови викладання в Київській Академії XVIII ст. трактується теж як благотворний вплив. Чи не виходить з цього, що взагалі українську мову треба зліквідувати — і це було б вершиною благотворности. Так саме, питаючи, чому Шевченко написав дві поеми й прозу по-російськи, Їжакевич відповідає, що це було потрібне, щоб розширити коло читачів і сферу впливів. (Зауважмо між іншим, що для цього в цивілізованому світі існує така річ, як переклади). Знову ж з цього прямий висновок — про обмеженість, провінційність і непотрібність української мови.
Усе це і багато подібного не має нічого спільного ні з фактами, ні з наукою, але складається на досконалий автопортрет самоотверженного малоруського примітива, позбавленого найменшої культури й найменшого почуття власної гідности. Цей портрет довершується стилем книжки, що вся складається з огидних і анахроністично застосовуваних штампів совєтської газетної мови: “Мова художніх творів Гоголя... мала благотворний вплив на дальший розвиток літературних мов як російського, так і українського народів, всіляко сприяючи їхньому дальшому зближенню”; “Російські революціонери-демократи вели нещадну боротьби проти українських буржуазних націоналістів”; “Добролюбов викриває націоналістичні тенденції Куліша”: “Обидві мови продовжували розвиватися в тісному творчому (?!) єднанні”; “Ці слова міцно (?!) входять у фонд мови української художньої літератури” і т. д. без кінця.
Що таке Їжакевич, ми не знаємо. Ученого з нього не буде. Але його еляборат виданий Інститутом мовознавства Академії Наук. На чолі цієї інституції стоїть Булаховський, культурна людина, і визначний мовознавець. Свого часу він мав мужність виступити проти маррістських ідіотизмів. Чому ж він санкціонує смердючу базгранину Їжакевичів? Чи українські справи йому не болять, і він лишає землячкам виконувати їхні нехитрі вихиляси?
Юрій Шевельов
[Україна, 1953, ч. 10, С. 902-904]
___________________
* має бути Г.П. [Галина Прокопівна] Їжакевич (1919–2003) – доктор філологічних наук (1969), професор (1973). – прим ред.17.12.2025