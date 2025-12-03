ЄУ внесла Росію до списку з відмивання грошей та фінансування тероризму.

Цей крок зобов'яже фінансові установи посилити перевірку всіх транзакцій з Росією і дооможк розв’язати проблему «репараційного кредиту» для України.

 

 

Європейська Унія нарешті внесла Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це повідомляє видання Politico із покликом на відповідний документ, а також двох чиновників ЄУ.

 

Внесення до цього «чорного списку» спричиняє значне посилення контролю за фінансовими операціями за участю організацій або осіб з цієї країни, включно з комплексною перевіркою за всіма угодами. Зокрема, буде проводитися посилена перевірка всіх «російських» трансакцій за процедурою EDD (Enhanced Due Diligence), зі з’ясуванням всіх ланок ланцюжка – від бенефіціарів до контраґентів. Кожна угода з російським слідом затверджуватиметься старшим менеджментом фінансових установ, як зараз відбувається з громадянами Ірану. Кожна «російська» трансакція перетвориться на мінірозслідування для фінустанов. Тож багато хто вирішить за краще відмовитися від співпраці з російськими контрагентами про всяк випадок.

 

Окрім того, цей крок Євроунії допоможе розв’язати проблему з «репараційним кредитом» для України. Адже під конфіскацію російських заморожених активів буде підведено реальну правову базу. Тобто активи тепер відбиратимуться в країни, яка офіційно визнана такою, що відмиває гроші і фінансує тероризм.

 

Зазвичай європейський список країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму відповідає списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF). Росія була учасником FATF з 2003 року, але після вторгнення в Україну в лютому 2022 році її членство було припинено. FATF неодноразово закликали внести Росію до чорного списку (куди, наприклад, включені Північна Корея та Іран) або хоча б до сірого списку. Але таке рішення ухвалене так і не було, незважаючи на докази, надані українським урядом. Проти внесення Росії до «чорного списку» виступили Китай , Індія , Саудівська Аравія та ПАР.

