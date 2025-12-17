Лондон вимагає від Абрамовича, щоб той віддав Києву 2,5 млрд фунтів.

Йдеться про гроші, які російський бізнесмен отримав від продажу футбольного клубу Chelsea.

 

 

Уряд Великої Британії вимагає від російського мільярдера Романа Абрамовича передати на гуманітарну допомогу Україні заморожені 2,5 млрд фунтів стерлінгів, які той отримав від продажу футбольного клубу Chelsea. Інакше справу буде передано до суду, йдеться у заяві британського прем’єра Кіра Стармера. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

«Я хочу чітко сказати Абрамовичу: годинник цокає, виконайте свою обіцянку і заплатіть прямо зараз. А якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду і зробити так, щоб кожен пенні отримали люди, життя яких було зруйновано путінською протизаконною війною», – заявив Стармер. Він ще раз підкреслив, що чекає від Абрамовича, який перебуває під санкціями, пропозицій щодо передачі коштів «найбільш вразливим» групам населення України, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

 

Роман Абрамович оголосив про продаж клубу Chelsea, яким він володів 19 років, у березні 2022 року. Покупцем стала група інвесторів на чолі з американцем Тоддом Боелі (Todd Boehly) та приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital. Умовою угоди стала відмова Абрамовича, якого вважають довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна, від отримання зиску.

 

Тоді ж Роман Абрамович пообіцяв спрямувати виручені 2,5 млрд фунтів до благодійного фонду для допомоги постраждалим від війни в Україні. Проте з того часу гроші залишаються на замороженому рахунку, оскільки Абрамович і британська влада так і не змогли досягти згоди про умови їхньої передачі. Абрамович, як стверджується, хоче, щоб гроші пішли на благо «всім жертвам» війни, у тому числі й тим, що перебувають у Росії. Уряд Великої Британії наполягає, що їх треба витрачати лише на гуманітарну допомогу в Україні.

 

Ситуація ускладнюється тим, що бізнесменові не висунули звинувачень, пов'язаних з активами, які він отримав після продажу Chelsea. Це юридично ускладнює їхнє вилучення. Тому британській владі потрібна згода Абрамовича на використання цих коштів, які досі залишаються його власністю.

18.12.2025

