Внаслідок вибуху автомобіля у Москві загинув російський генерал.

Російські слідчі підозрюють, що це був атентат українських спецслужб.

 

 

На паркінгу в Москві зранку у понеділок, 22 грудня, на вулиці Ясеневій вибухнув автомобіль. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на джерело в оперативних службах Росії. Внаслідок вибуху загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ, 56-річний генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

 

«За даними слідства, вранці 22 грудня на вулиці Ясенєвій у Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автомобіля. Внаслідок отриманих травм Сарваров помер. Слідством відпрацьовуються різні версії вбивства, одна з них пов'язує інцидент з організацією атентату українськими спецслужбами. За цим фактом головним слідчим управлінням СК Росії у Москві порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених пунктом "е" ч. 2 ст. 105 КК РФ, ст. 222.1 КК РФ (вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом; незаконний обіг вибухових речовин), – розповіла журналістам офіційна речниця МВС Росії Світлана Петренко.

 

За даними російських Telegram-каналів, вибух автомобіля Kia Sorento стався близько 7-ї ранку.  Автомобіль зексплодував у той момент, коли водій сів в автомобіль і проїхав кілька метрів. Вибух припав на передню частину машини. Вибух автомобіля, за попередніми даними, спричинив саморобний вибуховий пристрій. Він було закладено під дном машини і вибухнув через кілька секунд після того, як машина почала рух. Водія з множинними осколковими пораненнями доставили до шпиталю, де він і помер.

 

За даними видання «Проект», Сарваров брав участь у війні в Україні, а раніше у бойових діях під час Осетино-Інгуського конфлікту, у війні в ​​Чечні та у військовій операції в Сирії.

22.12.2025

