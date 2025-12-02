Трамп провів телефонічну розмову з Мадуро.

Обговорювалася їхня евентуальна зустріч, а також гарантії безпеки для Мадуро у разі, якщо він погодиться подати до демісії.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що між ним та диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро відбулася телефонічна розмова. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова самого американського лідера.

 

У розмові з журналістами на облавку літака Air Force One в понеділок, першого грудня, Трамп, відповідаючи на запитання про спілкування з Мадуро, зазначив: «Я б не сказав, що все пройшло добре чи погано. Це була просто телефонна розмова».

 

Раніше про дзвінок між Трампом і Мадуро повідомляла газета The New York Times з покликом на свої джерела, близькі до адміністрації Трампа. За інформацією видання, лідери США та Венесуели обговорювали евентуальну зустріч, а також гарантії безпеки для Мадуро у разі, якщо він погодиться подати до демісії. На початку листопада 2025 року американський президент заявив, що дні Мадуро у владі полічені.

 

За даними The New York Times, розмова Трампа і Мадуро відбулася напередодні набрання чинності рішенням Державного департаменту США, яке визнало наркокартель Cártel de los Soles («Картель Сонць») «іноземною терористичною організацією». Американська влада пов'язує цей картель з Мадуро та мережею венесуельських високопосадовців та військовиків. У 2020 році, ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа, США звинуватили лідера Венесуели в «наркотероризмі» і призначили за його затримання нагороду в 15 млн доларів. У січні 2025-го суму винагороди збільшили до 25 млн. доларів, у серпні – до 50 млн. доларів.

 

Нагадаємо, що напередодні 29 Дональд Трамп оголосив повітряний простір над Венесуелою закритим для польотів. Свою заяву глава Білого дому адресував «усім авіалініям, пілотам, торговцям наркотиками та тим, хто займається контрабандою людей». Такий захід іноді є першим кроком перед авіаударами.

02.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Хоча би опінія
Тарас Прохасько
У нашій родині, у середовищі нашої родини на світову допомогу зовсім не покладалися. Мали досвід. Борюкатися доводилося власними силами.
27.11.25 | | Дискурси
Балет «Мавка» у Львівській опері
28, 29 і 30 листопада Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр сезону – балет-феєрію «Мавка» на музику сучасної української композиторки Вікторії Польової за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.
27.11.25 | | Штука
Абатство Заливахи
29 листопада о 18.00 год. Театральний центр «Слово і голос» запрошує на виставу «АБАТСТВО ЗАЛИВАХИ» до 100-річчя від дня народження Опанаса Заливахи — митця, який бачив Україну кольором духу.
26.11.25 | | Штука
Тонкі червоні лінії
Андрій САЙЧУК
Пріоритети: тонка лінія оборони – без неї всі "червоні лінії" всіх умов нічого не варті, і українська культура, бо поки вона живе, є надія, що наша перемога – лише питання часу
26.11.25 | | Дискурси
Скляні агенти
Юрій Винничук
В літературі таких собі засланих і приспаних агентів, які мали прокинутися за командою, називали ще «скляними». І вони все ще серед нас...
26.11.25 | | Дискурси
Усі барви свободи
Юрій Андрухович
У житті вічно є об'єкти для подиву, і подив народжує трепет, а трепет – мистецтво, тож Опанас Заливаха не переставав подивляти й подивовувати цього світу.
26.11.25 | | Минуле
До дна подяки
Юрко ТИМЧУК
До американського Дня подяки президент США хотів накрити росіянам «поляну» з запеченою індичкою під журавлиновим соусом і 28 пунктами мирної угоди. Огляд подій тижня
25.11.25 | | Україна
«Реквієм» Моцарта у Соборі св. Юра – 199 років потому
Любов Кияновська
Оркестр «Віртуози Львова», керівником якого є Голова Моцартівського товариства Сергій Бурко, під орудою австрійського диригента Парвіза Ях’яві, виконає «Реквієм» В. А. Моцарта у тій же історичній локації, що й 199 років тому – Соборі Святого Юра.
25.11.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.