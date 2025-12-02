Трамп провів телефонічну розмову з Мадуро.

Обговорювалася їхня евентуальна зустріч, а також гарантії безпеки для Мадуро у разі, якщо він погодиться подати до демісії.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що між ним та диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро відбулася телефонічна розмова. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова самого американського лідера.

У розмові з журналістами на облавку літака Air Force One в понеділок, першого грудня, Трамп, відповідаючи на запитання про спілкування з Мадуро, зазначив: «Я б не сказав, що все пройшло добре чи погано. Це була просто телефонна розмова».

Раніше про дзвінок між Трампом і Мадуро повідомляла газета The New York Times з покликом на свої джерела, близькі до адміністрації Трампа. За інформацією видання, лідери США та Венесуели обговорювали евентуальну зустріч, а також гарантії безпеки для Мадуро у разі, якщо він погодиться подати до демісії. На початку листопада 2025 року американський президент заявив, що дні Мадуро у владі полічені.

За даними The New York Times, розмова Трампа і Мадуро відбулася напередодні набрання чинності рішенням Державного департаменту США, яке визнало наркокартель Cártel de los Soles («Картель Сонць») «іноземною терористичною організацією». Американська влада пов'язує цей картель з Мадуро та мережею венесуельських високопосадовців та військовиків. У 2020 році, ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа, США звинуватили лідера Венесуели в «наркотероризмі» і призначили за його затримання нагороду в 15 млн доларів. У січні 2025-го суму винагороди збільшили до 25 млн. доларів, у серпні – до 50 млн. доларів.

Нагадаємо, що напередодні 29 Дональд Трамп оголосив повітряний простір над Венесуелою закритим для польотів. Свою заяву глава Білого дому адресував «усім авіалініям, пілотам, торговцям наркотиками та тим, хто займається контрабандою людей». Такий захід іноді є першим кроком перед авіаударами.