Трамп таки подав позов до ВВС на п'ять мільярдів доларів.

Він звинувачує компанію в наклепі на нього, який полягає в монтажі фраз з його виступу на мітингу шостого січня 2021 року.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп таки подав на телерадіокомпанію ВВС до суду. Глава Білого дому звинувачує компанію в наклепі на нього, який полягає в монтажі фраз з його виступу на мітингу шостого січня 2021 року в документальному фільмі «Трамп: Другий шанс?» (Trump: A Second Chance?) який демонструвався в програмі Panorama. Трамп вимагає від британського мовника п'ять мільярдів доларів компенсації. Про це повідомила сама телерадіокомпанія ВВС.

 

У позові, поданому 15 грудня до суду в американському штаті Флорида, адвокати Трампа звинувачують ВВС в порушенні законів про комерційне право і «навмисну, зловмисну редактору, яка  вводить в оману», його промови шостого січня 2021 року, в день, коли його прихильники пішли на штурм Капітолію. У згаданій промові Трамп сказав: «Ми пройдемося до Капітолію і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів, конґресменів і конґресменок». Більш ніж через 50 хвилин під час промови він заявив: «І ми боротимемося. Ми боротимемося, як у пеклі». У стрічці ж ВВС ці два фрагменти склеєні докупи.

 

Керівництво ВВС поки що офіційно не коментувало факт подання позову. Нагадаємо, що 14 листопада керівництво компанії перепросилося перед президентом США, проте заявило, що не має наміру виплачувати Трампові компенсацію на суму один мільярд доларів, як того тодв вимагали адвокати американського президента, погрожуючи подати позов. Корпорація не погодилася з тим, що Дональд Трамп має якісь підстави для подання позову про наклеп.

 

Через скандал, спричинений цим фільмом, генеральний директор ВВС Тім Дейві (Tim Davie) та керівниця підрозділу новин BBC News Дебора Тернес (Deborah Turness) подали до демісії.

16.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25 | | Штука
Павутиння строф, мерехтіння слів, фонічні симфонії Василя Махна
Ігор Набитович
Висунута на Шевченківську премію «Схима» Василя Махна є особливим підсумком його мистецького ужинку
12.12.25 | | Штука
Прокрустове ложе ідентичності
Тарас Прохасько
Обираєш ідентичність або не цілком притомно отримуєш її спадщину – отримуєш усі вияви насильства, які саме на цю ідентичність злітаються...
11.12.25 | | Дискурси
Культура як мова солідарності
Мистецтво, на жаль, не здатне самотужки зупинити ракети, але його мета в іншому. Мистецтво — це символ добра і людяності, яку ми прагнемо зберегти попри все. Справжня сила, яку ми не маємо права втрачати, криється саме в акті творення та бажанні ділитися світлом.
11.12.25 | | Штука
Портрет кир Андрея Шептицького роботи Нестора Кисілевського
Любов Волошин
Детективна історія гіпсового погруддя владики та драматична доля автора твору.
11.12.25 | | Минуле
Трамвайний залік
Юлія Баір
Цікаво, чи ШІ навчиться імітувати "подекуди недолугі, зате очевидно власні думки й інтерпретації"? Зімітувати рішення Федора Дисака йому точно не вдалося б. In memorium.
11.12.25 | | Галичина
Музика вільних звучить
12-14 грудня у Львові відбудеться XXV фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. У програмі — виступи Мар’яни Садовської та проєкту VESNA й польсько-кубинського колективу; арфістки Аліни Бжезінської; польського гурту Ninja Episkopat.
10.12.25 | | Штука
А що, як Польща є країною проросійською?
Пауліна Сєгень
Менш чи більш дискретна проросійськість у політиці вже не є табу, хоча ще три роки тому вона здавалася немислимою
10.12.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.