Трамп таки подав позов до ВВС на п'ять мільярдів доларів.

Він звинувачує компанію в наклепі на нього, який полягає в монтажі фраз з його виступу на мітингу шостого січня 2021 року.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп таки подав на телерадіокомпанію ВВС до суду. Глава Білого дому звинувачує компанію в наклепі на нього, який полягає в монтажі фраз з його виступу на мітингу шостого січня 2021 року в документальному фільмі «Трамп: Другий шанс?» (Trump: A Second Chance?) який демонструвався в програмі Panorama. Трамп вимагає від британського мовника п'ять мільярдів доларів компенсації. Про це повідомила сама телерадіокомпанія ВВС.

У позові, поданому 15 грудня до суду в американському штаті Флорида, адвокати Трампа звинувачують ВВС в порушенні законів про комерційне право і «навмисну, зловмисну редактору, яка вводить в оману», його промови шостого січня 2021 року, в день, коли його прихильники пішли на штурм Капітолію. У згаданій промові Трамп сказав: «Ми пройдемося до Капітолію і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів, конґресменів і конґресменок». Більш ніж через 50 хвилин під час промови він заявив: «І ми боротимемося. Ми боротимемося, як у пеклі». У стрічці ж ВВС ці два фрагменти склеєні докупи.

Керівництво ВВС поки що офіційно не коментувало факт подання позову. Нагадаємо, що 14 листопада керівництво компанії перепросилося перед президентом США, проте заявило, що не має наміру виплачувати Трампові компенсацію на суму один мільярд доларів, як того тодв вимагали адвокати американського президента, погрожуючи подати позов. Корпорація не погодилася з тим, що Дональд Трамп має якісь підстави для подання позову про наклеп.

Через скандал, спричинений цим фільмом, генеральний директор ВВС Тім Дейві (Tim Davie) та керівниця підрозділу новин BBC News Дебора Тернес (Deborah Turness) подали до демісії.