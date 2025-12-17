Трамп оголосив блокаду нафтових танкерів, що йдуть до Венесуели, або виходять з неї.

Трамп звинуватив венесуельський уряд в крадіжці американських активів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розпорядився запровадити щодо Венесуели морську блокаду нафтових танкерів, які потрапили під санкції. Йдеться як про судна, що прямують до Венесуели, так і ті, що виходять з неї. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пост Трампа в його соцмережі Truth Social. Це черговий крок Вашінґтона щодо посилення тиску на уряд Ніколаса Мадуро, спрямований на його основне джерело прибутку.

У своєму розлогому дописі Трамп, згадав якісь «вкрадені нафтові родовища», звинуватив владу Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро в крадіжці американської власності. Можна припустити, що мова йде про дії ще попередника Ніколаса Мадуро, нині небіжчика Уґо Чавеса. У першому десятилітті цього століття Чавес, ставши президентом, націоналізував родовища нафти в країні, змусивши своїм указом компанії зі США та інших західних країн віддати контрольні пакети акцій у них венесуельській державній нафтовій корпорації PDVSA.

«За крадіжку наших активів та з багатьох інших причин, включно з тероризмом, контрабандою наркотиків та торгівлею людьми, венесуельський режим було визнано іноземною терористичною організацією. Тому сьогодні я наказую влаштувати повну і остаточну блокаду всіх санкційних нафтовозів, що в’їжджають у Венесуелу та виїжджають з неї. Венесуела повністю оточена найбільшою армадою в історії Південної Америки», – написав Трамп на Truth Social.

У своїй заяві у відповідь уряд Венесуели заявив, що відкидає «гротескну погрозу» Трампа.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа восени зібрала в Карибському морі, біля берегів Венесуели, найбільше в історії реґіону морське угруповання на чолі зі своїм найбільшим авіаносцем Gerald R. Ford. При цьому Трамп заявляв, що мета цієї військової операції – боротьба з контрабандою наркотиків.

Минулого тижня конфлікт між Вашінґтоном і Каракасом ще більше загострився після того, як американські військовослужбовці штурмом захопили нафтовий танкер Венесуели біля узбережжя цієї країни. Після цього інциденту покупці венесуельської нафти, у тому числі китайські нафтопереробні заводи, стали домагатися від державної нафтогазової корпорації PDVSA ще більших знижок та змін умов контрактів.