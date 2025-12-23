У США збудують нові бойові кораблі «класу Trump».

Таке розпорядження дав сам американський президент.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував створення двох бойових кораблів нового класу для ВМС США – «класу Trump». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Будівництво нових лінкорів відбуватиметься в рамках зусиль Білого дому щодо модернізації надводного флоту та відновлення суднобудування.

«Я схвалив план для ВМС почати будівництво двох абсолютно нових, дуже великих, найбільших з колись побудованих нами лінкорів», – заявив Трамп під час виступу у своєму маєтку в Мар-а-Лаґо у Флориді. Він зазначив, що вони будуть оснащені «гарматами та ракетами найвищого рівня», гіперзвуковою зброєю, рельсотронами, крилатими ракетами, зокрема й з ядерними боєголовками, і «найдосконалішими лазерами у світі». А, окрім того, «керуватимуться штучним інтелектом».

«Ми припускаємо, що ці кораблі стануть першими кораблями абсолютно нового класу, які будуть зроблені найближчими роками», – додав глава Білого дому. За його словами, на будівництво кораблів піде близько двох з половиною років.

Трамп розповів теж, що згодом проєкт буде розширено спочатку до 10-ти, а потім до 20-25-ти суден, які стануть «флагманами американського військово-морського флоту». «Вони допоможуть зберегти американську військову перевагу, відродять американську суднобудівну промисловість і вселять страх у ворогів Америки по всьому світу», – заявив Трамп.

Трамп анонсував також оновленням парку авіаносців. «Ще ми зараз будуємо три великі авіаносці на додаток до вже існуючих», – розповів Трамп під час виступу на тему кораблебудування. Окрім того, за словами американського лідера, США збираються побудувати від 12-ти до 15-ти «абсолютно нових субмарин».