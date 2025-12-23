У США збудують нові бойові кораблі «класу Trump».

Таке розпорядження дав сам американський президент.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував створення двох бойових кораблів нового класу для ВМС США – «класу Trump». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Будівництво нових лінкорів відбуватиметься в рамках зусиль Білого дому щодо модернізації надводного флоту та відновлення суднобудування.

 

«Я схвалив план для ВМС почати будівництво двох абсолютно нових, дуже великих, найбільших з колись побудованих нами лінкорів», – заявив Трамп під час виступу у своєму маєтку в Мар-а-Лаґо у Флориді. Він зазначив, що вони будуть оснащені «гарматами та ракетами найвищого рівня», гіперзвуковою зброєю, рельсотронами, крилатими ракетами, зокрема й з ядерними боєголовками, і «найдосконалішими лазерами у світі». А, окрім того, «керуватимуться штучним інтелектом».

 

«Ми припускаємо, що ці кораблі стануть першими кораблями абсолютно нового класу, які будуть зроблені найближчими роками», – додав глава Білого дому. За його словами, на будівництво кораблів піде близько двох з половиною років.

 

Трамп розповів теж, що згодом проєкт буде розширено спочатку до 10-ти, а потім до 20-25-ти суден, які стануть «флагманами американського військово-морського флоту». «Вони допоможуть зберегти американську військову перевагу, відродять американську суднобудівну промисловість і вселять страх у ворогів Америки по всьому світу», – заявив Трамп.

 

Трамп анонсував також оновленням парку авіаносців. «Ще ми зараз будуємо три великі авіаносці на додаток до вже існуючих», – розповів Трамп під час виступу на тему кораблебудування. Окрім того, за словами американського лідера, США збираються побудувати від 12-ти до 15-ти «абсолютно нових субмарин».

23.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25 | | Штука
Антоніна Денисюк: “Легкість тяжіння”
Ірина Гаймус
На виставці в ЦСМ Івано-Франківська художниці вдалося в межах камерного простору поєднати власні інтерпретації співіснування кількох природних стихій, вибудувавши цілісну візуальну метафору взаємодії людини, природи та техногенного середовища.
19.12.25 | | Штука
«Ісламська держава»: австралійське попередження
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Жахливий теракт на пляжі в Сиднеї, скоєний під час святкування Хануки, змушує знову заговорити про небезпеку, яку несе світу «Ісламська держава».
19.12.25 | | У світі
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Раціональний страх
Олеся Ісаюк
Людина як така швидко збагнула, що довколишній світ повний небезпек – і хоча всі запобіжники збільшують шанси щасливого кінця, але ніщо не здатне його гарантувати.
18.12.25 | | Україна
Рецензія на «Питання російсько-українських мовних зв’язків»
Юрій Шевельов
72 роки минуло з часу публікації цієї рецензії Юрія Шевельова, а висвітлені там проблеми далі актуальні. На жаль.
17.12.25 | | Минуле
Не геть космос, але на рівні
Юрій Винничук
Суржик. Так якось на нашому світі повелося, що він у багатьох сучасних українських фільмах домінує де треба і де не треба...
17.12.25 | | Дискурси
Дві «Волині», два Якови та потяг до Львова
Олександр Вільчинський
Обидва письменники, відштовхуючись від волинських реалій, наповнили свої тексти світом значно ширшим, ніж один регіон, переплетінням подій і людських доль, які виходять далеко за межі описаного ними часопростору, і продовжують в нашій уяві жити своїм життям.
17.12.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.