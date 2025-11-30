Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.

Такий захід іноді є першим кроком перед авіаударами.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про повне закриття повітряного простору над Венесуелою. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на пост американського лідера на платформі Truth Social. Військові літаки США вже постійно патрулюють небо поблизу Венесуели.

 

«Усім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми, будь ласка, врахуйте, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї буде повністю закрито. Дякую за увагу до цього питання!», – написав Дональд Трамп. За даними сервісу Flightradar24, небо над південноамериканською країною практично повністю очистилося від літаків.

 

Влада Венесуели назвала заяву Трампа черговою «екстравагантною, незаконною та необґрунтованою агресією проти венесуельського народу». «Венесуела категорично відкидає заяву, опубліковану сьогодні в соцмережах президентом США, в якій він намагається екстериторіально застосувати незаконну юрисдикцію США у Венесуелі», – відреагували у венесуельському МЗС.

 

«Венесуела не прийматиме наказів, погроз чи втручання з боку будь-якої іноземної держави. Жоден орган влади поза межами інституційної бази Венесуели не має права втручатися, блокувати чи обумовлювати використання національного повітряного простору», – заявив диктатор Венесуели Ніколас Мадуро в дописі в Instagram.

 

Хоча Трамп, як зазначає газета, не має законних повноважень закривати повітряний простір над іншою країною, такий захід іноді є першим кроком перед авіаударами. Його заява з'явилася після масового нарощування американських військових сил біля берегів Венесуели. У реґіон скеровано авіаносець Gerald Ford, атомний підводний човен, морська піхота та інші бойові сили. На території Пуерто-Ріко проходять навчання, включно з висадкою десанту та імітацією ударів стратегічних бомбардувальників. Все це відбувається під гаслом боротьби з венесуельським наркотрафіком, хоча аналітики вважають, що справжня мета – повалення режиму Мадуро. Бо реально дуже мала частина наркопродукції Венесуели фактично потрапляє до США. За твердженням експертів, більшість йде до Європи або інших країн Карибського басейну.

