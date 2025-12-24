Папа Римський закликав Росію припинити вогонь на Різдво.

Росія пропозицію відхилила.

 

 

Папа Римський Лев XIV закликав до встановлення всесвітнього перемир'я на католицьке Різдво. «Я знову звертаюся з моїм проханням до всіх людей доброї волі поважати один день миру – принаймні на свято народження нашого Спасителя», – сказав голова католицької церкви журналістам у своїй резиденції в Кастель-Гандольфо неподалік Риму ввечері у вівторок, 23 грудня. Про це повідомляє інформаційний сайт Vatican News.

 

Проте російська влада відхилила пропозицію Понтифіка про перемир'я. Папа Лев XIV визнав, що засмучений цим фактом.

 

«Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, Росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я. Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру. Сподіваюся, нас почують і буде 24 години, один день миру в усьому світі», – зазначив Святіший Отець.

 

Нагадаємо, що на початку грудня Папа Римський приймав у Ватикані українського президента Володимира Зеленського, який запросив главу Католицької церкви відвідати Україну. Після зустрічі журналісти запитали Понтфіка, чи прийме він запрошення Зеленського. Лев XIV відвів: «Я сподіваюся». При цьому він додав, що не може сказати, коли така подорож могла б відбутися.

24.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Брандт на колінах
Віталій Портников
Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємося. Справа ж не у Путіні, а в суспільстві, яке його породило.
21.12.25 | | Дискурси
Львівський режисер Євген Лавренчук з відзнакою «Театральний інфобум 2025»
Ольга Стельмашевська
Проєкт «Реквієм» – «Найкраща вистава (драма)» ІІ Київського рейтингу Укрінформу «Театральний інфобум 2025». У Львівському театрі ім. Курбаса Лавренчук готує прем’єру tango operita «Maria de Buenos Aires» Астора П’яццолли.
20.12.25 | | Штука
Народжений з мови
Василь МАХНО
Перед поетом – складне завдання порозумітися з мовою. Порозуміння – це створення своєї системи, яка переганяє мереживом рядків відомі усім слова, надаючи їм електричної напруги.
20.12.25 | | Дискурси
Антоніна Денисюк: “Легкість тяжіння”
Ірина Гаймус
На виставці в ЦСМ Івано-Франківська художниці вдалося в межах камерного простору поєднати власні інтерпретації співіснування кількох природних стихій, вибудувавши цілісну візуальну метафору взаємодії людини, природи та техногенного середовища.
19.12.25 | | Штука
Шостий смак
Левко Довган
Не «серце звеселяти», а лише відчувати смак, який, напевно, ще має сенс навіть для нових поколінь, що швидко змінюють світ під розпачливі зойки залишків поколінь колишніх.
19.12.25 | | Дискурси
«Ісламська держава»: австралійське попередження
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Жахливий теракт на пляжі в Сиднеї, скоєний під час святкування Хануки, змушує знову заговорити про небезпеку, яку несе світу «Ісламська держава».
19.12.25 | | У світі
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Раціональний страх
Олеся Ісаюк
Людина як така швидко збагнула, що довколишній світ повний небезпек – і хоча всі запобіжники збільшують шанси щасливого кінця, але ніщо не здатне його гарантувати.
18.12.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.