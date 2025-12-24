Папа Римський закликав Росію припинити вогонь на Різдво.

Росія пропозицію відхилила.

Папа Римський Лев XIV закликав до встановлення всесвітнього перемир'я на католицьке Різдво. «Я знову звертаюся з моїм проханням до всіх людей доброї волі поважати один день миру – принаймні на свято народження нашого Спасителя», – сказав голова католицької церкви журналістам у своїй резиденції в Кастель-Гандольфо неподалік Риму ввечері у вівторок, 23 грудня. Про це повідомляє інформаційний сайт Vatican News.

Проте російська влада відхилила пропозицію Понтифіка про перемир'я. Папа Лев XIV визнав, що засмучений цим фактом.

«Справді, серед речей, які викликають у мене великий сум у ці дні, є те, що, схоже, Росія відхилила прохання про різдвяне перемир'я. Я ще раз звертаюся до всіх людей доброї волі з проханням хоча б у день народження Спасителя дотриматися дня миру. Сподіваюся, нас почують і буде 24 години, один день миру в усьому світі», – зазначив Святіший Отець.

Нагадаємо, що на початку грудня Папа Римський приймав у Ватикані українського президента Володимира Зеленського, який запросив главу Католицької церкви відвідати Україну. Після зустрічі журналісти запитали Понтфіка, чи прийме він запрошення Зеленського. Лев XIV відвів: «Я сподіваюся». При цьому він додав, що не може сказати, коли така подорож могла б відбутися.