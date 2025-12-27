У Петербурзі затримано сім десятків людей, яких силовики назвали учасниками «проукраїнської секти».

Затриманим закидають, що нібито вони молилися за Зеленського.

У п’ятницю, 26 грудня, поліція Санкт-Петербурга увірвалася до приміщення, де проходили збори організації «Школа єдиного принципу». Силовики затримали участь близько 70 осіб із різних реґіонів Росії, які брали участь у зборах. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Поліціянти назвали затриманих учасниками «проукраїнської секти». Джерело в правоохоронних органах Санкт-Петербурга, повідомило, що «адепти організації на зборах обговорюють хід “СВО”, проводять молебні за здоров'я [президента України Володимира] Зеленського». Співрозмовник додав, що учасникам групи наказували цілодобово молитися «про захист росіян від мобілізації» за графіком, складеним керівниками.

Інформаційне агентство «РИА Новости» з покликом на своє джерело написало, що учасники організації нібито називали російських військовиків «орками» та «ватниками», а українських – «світлими силами». А також, що лідери «секти» нібито ведуть «психоментальну війну проти населення Росії».

«РИА Новости» зазначає, що до керівництва організації входили викладачі вишів та шкіл, які, як стверджується, усвідомлювали «протизаконний та підривний характер» діяльності групи. Telegram-канали Baza та Mash повідомили, що всіх учасників після опитування відпустили, але перевірка за статтею щодо фейків про армію триває.