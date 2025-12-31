Між Фінляндією та Естонією пошкоджено підводний кабель зв'язку.

За підозрою у вчиненні саботажу затримано судно, яке вийшло з Росії.

В середу, 31 грудня, у Фінській затоці було пошкоджено підводний кабель зв'язку між Естонією та Фінляндією. Про це повідомив телеканал Euronews. Несправність було виявлено близько п'ятої години ранку. Кабель належить шведському телекомунікаційному провайдеру Arelion.

Пізніше фінська берегова охорона затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю. За даними фінської газети Helsingin Sanomat, яка покликається на джерела в поліції, cудно під назвою Fitburg перебуває біля узбережжя Порккали, і фінські силовики висадилися на нього з гелікоптера. В операції затримання судна також брали участь військові кораблі. В офіційній заяві берегової охорони йдеться, що якірний ланцюг судна було виявлено поблизу місця розриву кабеля.

Усіх 14 членів екіпажу поліція взяла під варту. Члени екіпажу є громадянами Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Начальник поліції Ілка Коскімякі (Ilkka Koskimäki) заявив, що наразі невідомо, чи за інцидентом стоїть якась іноземна держава.

За даними сайту Marinetraffic, затримане судно плаває під прапором Сент-Вінсента та Гренадін – невеликої острівної держави в Карибському морі. Воно вийшло з Санкт-Петербурга у вівторок, 30 грудня, і прямувало до ізраїльської Хайфи.

Поліція Фінляндії відкрила карне розслідування. «Є настільки вагомі ознаки злочину, що поріг для проведення попереднього розслідування було перевищено, і я розпорядився розпочати попереднє розслідування», – заявив заступник генерального прокурора Фінляндії Юкка Раппе (Jukka Rappe).

«Фінська влада провела перевірку судна, підозрюваного у пошкодженні кабелів у Фінській затоці. Ми стежимо за ситуацією у тісній співпраці з урядом. Фінляндія готова до різноманітних викликів безпеці та реагує на них за необхідності», – написав президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі Х.

Естонська влада співпрацює зі своїми фінськими колегами, щоб вирішити, чи слід їм порушувати окрему кримінальну справу, чи продовжувати спільне переслідування.