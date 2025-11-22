США погрожують припинити постачання зброї і розвідданих Україні, якщо та не підпише мирний план.

За твердженням джерел, нині Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашінґтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних перемовин.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа погрожує, що припинить ділитися розвідданими та зупинить постачання зброї Україні, якщо Київ не підпише мирну угоду, запропоновану Вашінґтоном. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на два джерела, знайомі із ситуацією.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що нині Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашінґтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних перемовин. За словами одного з них, Трамп хотів би, щоб Україна підписала рамкову угоду з Росією до наступного четверга, 27 листопада, коли у США відзначатиметься День подяки. Такі ж терміни раніше озвучували співрозмовники газети The Washington Post.

Одне з джерел WP, знайоме з планом, заявило, що знадобляться місяці переговорів, щоб привести документ до формату, прийнятного для реалізації. «Навіть якби Зеленський захотів його підписати, він не зміг би, тому що для цього немає політичної основи. Там багато нестикування. Очевидно, що це проросійська угода, написана Дмитрієвим та Віткоффом», – сказав він.

Співрозмовник газети порівняв мирний план США з угодою про рідкісноземельні мінерали між Вашінґтоном та Києвом, яку, за його словами, погоджували та змінювали протягом трьох місяців, перш ніж підписати. «Але ця [мирна] угода укладається між США, Україною, Росією та Європою, тому я думаю, що на переговори піде близько 12 місяців. Я вважаю, що це початок, а не кінець мирного процесу», – додало джерело WP.