Нова лідерка Венесуели запропонувала США співпрацю.

Делсі Родріґес вважає, що Каракас і Вашінґтон можуть «спільно розвиватися у рамках міжнародного права».

 

 

Тимчасова виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родріґес в неділю, четвертого січня, запропонувала Сполученим Штатам співпрацювати щодо порядку денного, зосередженого на «спільному розвитку». Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на відкритого листа, розміщеного на офіційній сторінці пані Родріґес в Instagram. «Каракас залишається прихильним до мирного співіснування з сусідами, прагне жити без зовнішніх загроз і в атмосфері поваги та міжнародної співпраці», – заявила вона.

 

За словами Родріґес, Каракас приділяє «першорядну увагу розвитку збалансованих та взаємоповажаючих міжнародних відносин між Сполученими Штатами та Венесуелою», а також іншими країнами регіону. «Ми запрошуємо уряд США до співпраці у рамках програми, орієнтованої на спільний розвиток у рамках міжнародного права, для зміцнення мирного співіснування у суспільстві», – написала нова лідерка Венесуели.

 

Політикиня також звернулася безпосередньо до президента США Дональда Трампа. «Президенте Дональде Трампе, наші народи та наш регіон заслуговують на мир і діалог, а не на війну», – закликала вона. За словами Родріґес, саме це було посланням Ніколаса Мадуро.

 

Раніше того ж дня Дональд Трамп заявив, що Делсі Родріґес заплатить «високу ціну», якщо не співпрацюватиме з американською владою. «Ймовірно, більшу за Мадуро», – застеріг президент США.

 

Нагадаємо, що в суботу, третього січня, на пресконференції, присвяченій захопленню Ніколаса Мадуро та його дружини, Трамп заявив: «Ми керуватимемо країною (Венесуелою) доти, доки не зможемо гарантувати безпечний, належний і виважений перехід». За його словами, тимчасовим управлінням Венесуели займеться його адміністрація. Ключову роль має взяти на себе держсекретар США Марко Рубіо.

 

05.01.2026

