Венесуельська опозиціонерка Марія Мачадо заявила, що готова віддати Трампу свого Нобеля.

Напередодні Трамп заявив, що Марія Мачадо «не має достатньої підтримки в країні».

Венесуельська опозиційна політикиня Марія Коріна Мачадо (Maria Corina Machado), яка у 2025 році була нагороджена Нобелівською премією миру, висловила готовність передати нагороду президентові США Дональдові Трампу або поділити нею з ним. Про це Мачадо заявила в розмові з журналістом Шоном Патріком Генніті (Sean Patrick Hannity) в його токшоу на телеканалі Fox News.

«Коли я дізналася, що ми отримали Нобелівську премію миру, я присвятила її Дональду Трампу, тому що вважала, що він її заслуговує… Якщо я ще в жовтні вважала, що він її заслуговує, уявіть, наскільки [я зміцнилася у цьому переконанні] зараз [після повалення Ніколаса Мадуро]», – зазначила пані Мачадо.

На запитання Генніті, чи намагалася вона віддати премію Трампу, політикиня відповіла: «Цього наразі не сталося. Але я хотіла б особисто сказати йому, що ми, венесуельський народ (бо це нагорода венесуельського народу), напевно хочемо віддати її [нагороду] йому і розділити її з ним».

Марія Коріно Мачадо була депутаткою венесуельського парламенту. 2012 року вона балотувалася на посаду президента. 2023-го, коли вона оголосила про намір брати участь у чергових президентських виборах, її позбавили права обіймати державні посади. У жовтні 2025 року Мачадо здобула Нобелівську премію миру. Вона присвятила її «страждальному народу Венесуели» та Дональду Трампу «за його рішучу підтримку нашої справи».

Після того, як третього січня американські спецпризначенці викрали президента Венесуели Ніколаса Мадуро, Мачадо заявила, що для венесуельців «настав час волі». Проте Трамп під час пресконференції того ж дня заявив, що США мають намір співпраці з віцепрезиденткою Делсі Родріґес, давньою соратницею Мадуро. А Марія Мачадо, за словами Трампа, «не має достатньої підтримки в країні».

Тим часом джерела газети The Washington Post повідомили, що Трамп відмовився підтримувати Мачадо через те, що та не поступилася йому Нобелівською премією, яку він дуже хотів отримати. За словами одного зі співрозмовників газети, незважаючи на те, що Мачадо присвятила нагороду Трампу, її рішення прйняти премію Трамп назвав «найбільшим гріхом». «Якби вона відмовилася і сказала: "Я не можу прийняти її, тому що вона належить Дональду Трампу", вона б сьогодні була президентом Венесуели», – передало слова Трампа джерело газети.