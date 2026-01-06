Трамп висунув новій очільниці Венесуели низку вимог.

Зокрема Делсі Родріґес повинна вигнати з країни представників Куби, Ірану та інших «ворожих» держав.  

 

 

Американська адміністрація висунула тимчасовій виконувачці обов’язків президента Венесуели Делсі Родріґес чотири-п’ять вимог, «спрямованих на зміцнення відносин зі США». Про це написало видання Politico із покликом на джерела.

 

За словами американського чиновника, знайомого зі ситуацією, та особи, знайомої з внутрішніми обговореннями в адміністрації, наступниці викраденого американськими спецпризначенцями Ніколаса Мадуро повідомили, що хочуть побачити від неї виконання таких кроків:

 

1. Передовсім від неї очікують конкретних кроків щодо припинення наркотрафіку.

 

2. Також Вашінґтон вимагає припинити постачання нафти недружнім до США країнам.

 

3. Білий дім очікує, що нова лідерка Венесуели вижене з країни представників Куби, Ірану та інших «ворожих» країн.  

 

4. Після цього Делсі Родріґес, за задумом Білого дому, повинна посприяти проведенню вільних виборів і подати до демісії.

 

Ще однією вимогою до нової лідерки Венесуели може стати звільнення засуджених громадян США, пише Politico. Чи передбачається звільнення венесуельських опозиціонерів, джерелам видання наразі невідомо.

 

Джерела Politico наголосили, що президент Дональд Трамп не поставив конкретних дедлайнів для передачі влади за підсумками виборів. Високопоставлений американський чиновник заявив виданню, що зараз адміністрація Трампа дійсно зосереджена на забезпеченні «стабільності країни на шляху до досягнення інтересів США».

 

Напередодні президент США Дональд Трамп, коментуючи журналістам на облавку літака Air Force One ситуацію у Венесуелі після захоплення Мадуро, зазначив: «Венесуела досі поводилася дуже добре. Але корисно мати такі сили, як у нас. Якщо вони не будуть поводитися належним чином, ми завдамо другого удару».

 

06.01.2026

