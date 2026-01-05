Трамп заявив, що не вірить російським заявам про удар ЗСУ по резиденції Путіна.

Він пояснив, що раніше засудив евентуальну «атаку», оскільки «тоді ніхто нічого не знав».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не вірить заявам Москви про нібито спробу Збройних сил України атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області наприкінці грудня. Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами на облавку літака Air Force One – повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Одна з журналісток президентського пулу, задаючи питання Трампу, нагадала, що той був «дуже злим» через повідомлення про удар ЗСУ по резиденції Путіна. «Я не вірю, що цього удару було завдано. Щось сталося досить неподалік, але не мало до цього жодного стосунку», – розповів Трамп.

На уточнююче запитання про те, чому президент США засудив неіснуючу українську атаку раніше, зразу ж після брехливої заяви Путіна, Трамп відповів: «Тому що ніхто нічого не знав у той момент. Це було перше, що я про це почув. Він (Путін – ред.) сказав, що його будинок був атакований».

Під час того ж брифінгу президентові США поставили запитання, чи не обговорюється в Білому домі можливість запровадити додаткові санкції проти Москви через її небажання укладати мирну угоду. Трамп запевнив: «Ми обговорюємо це щодня». Опісля він надав слово сенаторові-республіканцю Ліндсі Ґрему, який також перебував на облавку літака. Той, своєю чергою, запевнив, що миру в Україні буде досягнуто «під загрозою мит щодо клієнтів Путіна». Ґрем нагадав, що у жовтні Трамп запровадив санкції проти російських нафтових велетнів – «Роснефть» і «Лукойл»