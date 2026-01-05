Трамп заявив, що не вірить російським заявам про удар ЗСУ по резиденції Путіна.

Він пояснив, що раніше засудив евентуальну «атаку», оскільки «тоді ніхто нічого не знав».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не вірить заявам Москви про нібито спробу Збройних сил України атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї в Новгородській області наприкінці грудня. Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами на облавку літака Air Force One – повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Одна з журналісток президентського пулу, задаючи питання Трампу, нагадала, що той був «дуже злим» через повідомлення про удар ЗСУ по резиденції Путіна. «Я не вірю, що цього удару було завдано. Щось сталося досить неподалік, але не мало до цього жодного стосунку», – розповів Трамп.

 

На уточнююче запитання про те, чому президент США засудив неіснуючу українську атаку раніше, зразу ж після брехливої заяви Путіна, Трамп відповів: «Тому що ніхто нічого не знав у той момент. Це було перше, що я про це почув. Він (Путін – ред.) сказав, що його будинок був атакований».

 

Під час того ж брифінгу президентові США поставили запитання, чи не обговорюється в Білому домі можливість запровадити додаткові санкції проти Москви через її небажання укладати мирну угоду. Трамп запевнив: «Ми обговорюємо це щодня». Опісля він надав слово сенаторові-республіканцю Ліндсі Ґрему, який також перебував на облавку літака. Той, своєю чергою, запевнив, що миру в Україні буде досягнуто «під загрозою мит щодо клієнтів Путіна». Ґрем нагадав, що у жовтні Трамп запровадив санкції проти російських нафтових велетнів – «Роснефть» і «Лукойл»

05.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Колядка надії з… криївки
Олеся Ісаюк
Різдвяна пісня, в якій переплелися різдвяні мотиви та реальність протистояння сильнішому противникові в екзистенційній війні, – те, що об’єднує з пів десятка текстів повстанських колядок.  
03.01.26 | | Галичина
Пам’ятник як симптом
Роман КЕЧУР
Суспільні конфлікти можна використовувати не лише для садистичної насолоди, завдаючи біль опонентам, але й для кращого розуміння суспільного процесу
02.01.26 | | Дискурси
Етика театру під час війни
4 січня 2026 року о 12:00 у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса відбудеться публічне обговорення-дискусія «Межі дозволеного: художні засоби сучасного театру в умовах війни».
02.01.26 | | Штука
Доброчесність як питання національної безпеки
Володимир ТУРЧИНОВСЬКИЙ
Вільне суспільство може існувати лише тоді, коли його громадяни навчилися користуватися свободою відповідально.
02.01.26 | | Галичина
Що з цим робити?
Тарас Прохасько
А найгірше з переживань – що не знаю, що з цим має робити тато. Що є адекватністю? До чого – так би мовити – дитину готувати. Бо не знаю, що буде у цих малих далі.
01.01.26 | | Дискурси
Небезпечні теми у гарячому стані
Влада Ралко
У центрі уваги чи не усіх моїх проєктів стоїть питання про різницю між силою та насиллям і нерозривність життя та смерті. Мене завжди хвилювала точка, де людина починає миритися з насиллям, де починає вважати насилля законом і нормою.
01.01.26 | | Штука
Калярепа з каляфйорами
Юрій Винничук
Вступаємо в Новий рік, який, мабуть, буде сповнений невідомості, неочікуваності і змарнованих планів. Але ніц нам не зашкодить трішки розслабитися і забутися.
31.12.25 | | Дискурси
Такий собі ейдос
Юрко ТИМЧУК
«Конкретна наявність абстрактного» за океаном мала всі риси фарсу, а на наших теренах традиційно продовжується трагікомедія. Огляд подій тижня.
30.12.25 | | Україна

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.