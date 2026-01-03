Ніколаса Мадуро схопили американські вояки і вивезли з Венесуели.

Перед цим армія США здійснила низку авіаударів по Венесуелі.

Диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро захопили військовики Сполучених Штатів і вивезли за межі країни. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на пост президента США Дональда Трампа в соціальній мережі Truth Social. США не вчиняли такого прямого втручання в Латинську Америку з часів вторгнення в Панаму 1989 року з метою повалення військового лідера Мануеля Нор'єги.

«Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну ударну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом з його дружиною було схоплено та повітряним шляхом вивезено з країни», – написав Трамп.

Як повідомив телеканал CBS News, в операції зі захоплення венесуельського лідера брали участь бійці Delta Force – елітного підрозділу спеціального призначення збройних сил США. За твердженням джерел каналу, операція пройшла без втрат з американського боку.

Перед цим американська армія здійснила низку авіаційних ударів по військових і державних об’єктах Венесуели. Вибухи, зокрема, пролунали у венесуельській столиці Каракасі. Президент сусідньої Колумбії Ґуставо Петро (Gustavo Petro) заявив, що США обстріляли щонайменше 11 об'єктів, включно з будівлею венесуельського парламенту – Національною асамблеєю.

«Операція проводилася спільно з правоохоронними органами США. Подробиці буде повідомлено пізніше», – написав Дональд Трамп у Truth Social. Американський президент пообіцяв провести незабаром пресконференцію у своїй резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді.

Ніколас Мадуро перед захопленням встиг оголосити в країні надзвичайний стан, назвавши дії армії США «актом зовнішньої агресії». Він заявив про готовність задіяти всі заходи для захисту суверенітету.

Дональд Трамп звинувачує венесуельський уряд у зв'язках із наркокартелями. Він уже допускав можливість проведення в країні наземної операції.

Тепер, після захоплення Мадуро, згідно з конституцією Венесуели, влада в країні має перейти до віцепрезидентки Делсі Родріґес (Delcy Rodríguez), яка відповідала за економічну політику.

Тим часом Кремль виступив зі засудженням дій Вашінґтона. Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило заяву, в якій розкритикувало владу США за «акт збройної агресії проти Венесуели». «Це викликає глибоке занепокоєння та засудження. Підстави, які наводяться до обґрунтування таких дій, неспроможні. Ідеологізована ворожість взяла гору над діловим прагматизмом, готовністю вибудовувати відносини довіри та передбачуваності… Підтверджуємо нашу солідарність з венесуельським народом, підтримку курсу його боліваріанського керівництва, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету країни», – йдеться у заяві МЗС РФ.