Британія і Норвегія створюють військово-морський альянс для захисту підводних кабелів.

Головним чином йдеться про протидію російським диверсіям в Північній Атлантиці.

Велика Британія та Норвегія оголосили про нове спільне військово-морське патрулювання, спрямоване на захист підводних кабелів від російських диверсій. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на заяву британського уряду. У четвер, четвертого грудня прем'єр-міністр Об’єднаного Королівства Кір Стармер та його норвезький колега Йонас Ґар Стьоре (Jonas Gahr Støre) провели в Лондоні перемовини з питань безпеки і оборони.

Британський уряд заявив, що об'єднаний флот, який складається як мінімум з 13 військових кораблів, «полюватиме за російськими підводними човнами і захищатиме найважливіші об'єкти інфраструктури в Північній Атлантиці». Міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік (Tore O. Sandvik), який підписав угоду зі своїм британським колегою Джоном Гілі (John Healey), заявив, що вона дозволить обом країнам «захищати себе разом».

Нова британо-норвезька угода стала продовженням укладеного в серпні договору на суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів, згідно з якою Норвегія придбає щонайменше п'ять фрегатів британського виробництва. Ці п’ять норвезьких та вісім британських кораблів спільно діятимуть у морях вздовж північного флангу НАТО. У рамках угоди, названої Стармером «історичною», Велика Британія погодилася використовувати норвезькі ракети для надводного флоту Королівських ВМС.

«У цю нову епоху загроз і в умовах зростання активності Росії в Північній Атлантиці наша сила полягає в твердій могутності і міцних союзах», – заявив очільник британського військового відомства Джон Гілі.

Нагадаємо, що початку листопада в Балтійському морі було перерізано два кабелі між Швецією та Литвою та ще один між Німеччиною та Фінляндією, що відразу викликало тривогу у країн-членів НАТО, які побоюються диверсій з боку Росії.