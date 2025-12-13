У Британії створили єдину службу військової розвідки.

Це стало реакцією на зростання загрози з боку Росії.

Міністр оборони Джон Гілі

Міністерство оборони Великої Британії в п’ятницю, 12 грудня оголосило про об'єднання в єдину структуру розвідки всіх видів збройних сил країни. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. За твердженням британського військового відомства, цей крок було зроблено як реакцію на «зростаючі загрози» з боку ворожих держав, передовсім Росії.

Служби розвідки Королівського військово-морського флоту, армії, Королівських військово-повітряних сил, Космічного командування та Постійного об'єднаного генштабу зливаються в єдину організацію під назвою «Служби військової розвідки» (Military Intelligence Services, MIS).

Рекомендація створити єдину військову розвідку містилася в опублікованому у червні «Стратегічному огляді оборони», в якому аналізувався стан збройних сил та напрями їхнього подальшого розвитку. У пресрелізі Міністерства оборони про цю реформу зазначається, що вона дозволить прискорити збір, аналіз та передачу розвідданих в умовах, коли за останній рік кількість випадків шпигунства щодо Міністерства оборони Великої Британії зросла більш ніж на 50%.

Крім єдиної військової розвідки MIS, Міноборони створює єдину військову контррозвідку – Підрозділ оборонної контррозвідки (Defence Counter-Intelligence Unit, DCIU), яка, за розрахунками військового відомства, буде більш ефективно боротися з «ворожими діями». Також буде створено Академію військової розвідки, у межах якої функціонуватимуть підрозділи кіберрозвідки, космічної розвідки та аналізу геокосмічних даних.

Міністр оборони Джон Гілі, оголошуючи про цю реформу, сказав, що вона виведе Британію у лідери інновацій у військовій сфері. «Це дасть нам чіткішу картину того, що можуть зробити наші противники, а це дозволить нам захистити наші збройні сили, нашу критично важливу інфраструктуру і зреагувати на загрози, які змінюються», – сказав міністр.

Заступник міністра зі збройних сил Алістер Карнс (Alistair Carns), виступаючи на авіабазі Вайтон у Східній Англії (там розміщується Національний центр геокосмічної розвідки), застеріг, що «тінь війни стукає в двері Європи» і що європейці, можливо, в найближчому майбутньому будуть змушені воювати.