У Британії створили єдину службу військової розвідки.

Це стало реакцією на зростання загрози з боку Росії.

 

                Міністр оборони Джон Гілі

 

Міністерство оборони Великої Британії в п’ятницю, 12 грудня оголосило про об'єднання в єдину структуру розвідки всіх видів збройних сил країни. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. За твердженням британського військового відомства, цей крок було зроблено як реакцію на «зростаючі загрози» з боку ворожих держав, передовсім Росії.

 

Служби розвідки Королівського військово-морського флоту, армії, Королівських військово-повітряних сил, Космічного командування та Постійного об'єднаного генштабу зливаються в єдину організацію під назвою «Служби військової розвідки» (Military Intelligence Services, MIS).

 

Рекомендація створити єдину військову розвідку містилася в опублікованому у червні «Стратегічному огляді оборони», в якому аналізувався стан збройних сил та напрями їхнього подальшого розвитку. У пресрелізі Міністерства оборони про цю реформу зазначається, що вона дозволить прискорити збір, аналіз та передачу розвідданих в умовах, коли за останній рік кількість випадків шпигунства щодо Міністерства оборони Великої Британії зросла більш ніж на 50%.

 

Крім єдиної військової розвідки MIS, Міноборони створює єдину військову контррозвідку – Підрозділ оборонної контррозвідки (Defence Counter-Intelligence Unit, DCIU), яка, за розрахунками військового відомства, буде більш ефективно боротися з «ворожими діями». Також буде створено Академію військової розвідки, у межах якої функціонуватимуть підрозділи кіберрозвідки, космічної розвідки та аналізу геокосмічних даних.

 

Міністр оборони Джон Гілі, оголошуючи про цю реформу, сказав, що вона виведе Британію у лідери інновацій у військовій сфері. «Це дасть нам чіткішу картину того, що можуть зробити наші противники, а це дозволить нам захистити наші збройні сили, нашу критично важливу інфраструктуру і зреагувати на загрози, які змінюються», – сказав міністр.

 

Заступник міністра зі збройних сил Алістер Карнс (Alistair Carns), виступаючи на авіабазі Вайтон у Східній Англії (там розміщується Національний центр геокосмічної розвідки), застеріг, що «тінь війни стукає в двері Європи» і що європейці, можливо, в найближчому майбутньому будуть змушені воювати.

13.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Музика вільних звучить
12-14 грудня у Львові відбудеться XXV фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. У програмі — виступи Мар’яни Садовської та проєкту VESNA й польсько-кубинського колективу; арфістки Аліни Бжезінської; польського гурту Ninja Episkopat.
10.12.25 | | Штука
А що, як Польща є країною проросійською?
Пауліна Сєгень
Менш чи більш дискретна проросійськість у політиці вже не є табу, хоча ще три роки тому вона здавалася немислимою
10.12.25 | | Дискурси
Як пиво перетворилося на вермут і черешнівку
Юрій Винничук
Перекладати Грабала треба міською говіркою, а оскільки в нас є тільки одна нормальна українська міська говірка – галицька, нікуди від цього не подінешся
10.12.25 | | Дискурси
Дрова на зиму
Андрій Содомора
Вихопивши з контексту рядок, подаємо, не читаючи продовження, за зразок глибокої мудрості: «Праця долає все». І зазначаємо, що автором тієї «глибини» – Вергілій...
08.12.25 | | Дискурси
Пуща
Віталій Портников
7 грудня 1991 року керівники України, РФ та Білорусі зустрілися в урядовій резиденції у Біловезькій пущі для того, щоб поставити крапку в існуванні СРСР
07.12.25 | | Дискурси
Марафон святкових концертів
У грудні у Львівському органному залі на нас чекає понад 60 концертів – камерні прем’єри, симфонічні програми, міжнародні гості, атмосферні вечори при свічках, виставка в галереї та великий цикл святкових подій. 
06.12.25 | | Штука
Письменник і нація: про один виступ Томаса Манна
Василь МАХНО
Культура перестала виконувати роль морального термометра, який мав би тривожно свідчити, що у нашого північного сусіда все зашкалює
06.12.25 | | Дискурси
Перехрестя: Опанас Заливаха та Олена Антонів
Галина Литвин
«Після цього літа, після зустрічі з Тобою хочу працювати так, щоб Ти сказала – добре, Панасе! І був коло тебе, бачив і балакав, а здається, що це було уві сні»
05.12.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.