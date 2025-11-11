Сенат США нарешті схвалив законопроєкт, який дозволить припинити шатдавн.

Позитивне голосування стало наслідком домовленості сторін щодо медичного страхування.

У Сенаті Сполучених Штатів у ніч на вівторок, 11 листопада, було нарешті схвалено законопроєкт, який дозволить покласти край рекордному за тривалістю шатдавну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Документ отримав підтримку 60 сенаторів, проти виступили 40 членів вищої палати Конґресу. Це мінімальний результат, який потрібен для позитивного вирішення. Серед тих, хто підтримав документ, було семеро сенаторів-демократів і один незалежний сенатор, який симпатизує Демократичній партії США. Водночас сенатор-республіканець – Рендал Пол (Randal Paul) з Кентуккі – проголосував проти.

Тепер законопроєкт ще має пройти голосування в Палаті представників. Проте у нижній палаті Конґресу для позитивного вирішення вистачить підтримки й простої більшості, якою диспонує правляча Республіканська партія.

В основі угоди між республіканцями та низкою демократів у Сенаті США, яка має прокласти шлях до закінчення шатдавну, – домовленість у зв'язку з майбутнім голосуванням щодо продовження податкових пільг у сфері внесків на медичне страхування. Крім того, угода передбачає, що федеральні службовці, звільнені під час шатдавну, будуть відновлені на роботі й отримають заборгованість зі зарплатні.

Шатдавн у США триває вже 41 день – це найтриваліша пауза в роботі уряду в історії країни. Через розбіжності щодо федерального бюджету між республіканцями та демократами близько 750 тисяч федеральних службовців було відправлено у вимушені відпустки без збереження зарплатні.

Через американський шатдавн навіть тимчасово пригальмувалися закупи зброї для України, які здійснюють європейські члени НАТО.