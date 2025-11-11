Сенат США нарешті схвалив законопроєкт, який дозволить припинити шатдавн.

Позитивне голосування стало наслідком домовленості сторін щодо медичного страхування.

 

 

У Сенаті Сполучених Штатів у ніч на вівторок, 11 листопада, було нарешті схвалено законопроєкт, який дозволить покласти край рекордному за тривалістю шатдавну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Документ отримав підтримку 60 сенаторів, проти виступили 40 членів вищої палати Конґресу. Це мінімальний результат, який потрібен для позитивного вирішення. Серед тих, хто підтримав документ, було семеро сенаторів-демократів і один незалежний сенатор, який симпатизує Демократичній партії США. Водночас сенатор-республіканець – Рендал Пол (Randal Paul) з Кентуккі – проголосував проти.

 

Тепер законопроєкт ще має пройти голосування в Палаті представників. Проте у нижній палаті Конґресу для позитивного вирішення вистачить підтримки й простої більшості, якою диспонує правляча Республіканська партія.

 

В основі угоди між республіканцями та низкою демократів у Сенаті США, яка має прокласти шлях до закінчення шатдавну, – домовленість у зв'язку з майбутнім голосуванням щодо продовження податкових пільг у сфері внесків на медичне страхування. Крім того, угода передбачає, що федеральні службовці, звільнені під час шатдавну, будуть відновлені на роботі й отримають заборгованість зі зарплатні.

 

Шатдавн у США триває вже 41 день – це найтриваліша пауза в роботі уряду в історії країни. Через розбіжності щодо федерального бюджету між республіканцями та демократами близько 750 тисяч федеральних службовців було відправлено у вимушені відпустки без збереження зарплатні.

 

Через американський шатдавн навіть тимчасово пригальмувалися закупи зброї для України, які здійснюють європейські члени НАТО.

 

11.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Яскраві події з відкриття органного фестивалю
Роксолана Гавалюк
Концерт для органа з симфонічним оркестром у трьох частинах Олександра Родіна став твором, який вписав нову сторінку в розвиток жанру і яскраво виявив його індивідуальний творчий стиль.
08.11.25 | | Штука
Чи мало право НАТО на свій «дюйм на схід»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Падіння Берлінського муру й наступне об’єднання Німеччини давало нам всім шанс на побудову нового справедливого й гуманного світоустрою. Проте в Кремлі цей шанс змарнували, вирішивши по-своєму.
07.11.25 | | У світі
Інтерпретаційні діалоги «Гліптотеки»
Олена Іваняк
Як зберегти не лише окремі твори, а й самі місця, що формують культурну пам’ять міста? Виставка не просто демонструє скульптури, а радше експериментує із пам’яттю, простором і сприйняттям.
07.11.25 | | Штука
Ніколи знову
Олена Роман
Багато людей отруєні ілюзією безпеки, яка панувала недавно. Вони живуть під впливом екзистенційного страху втрат – втратити звичний світ, відчуття безпеки й контролю
07.11.25 | | Дискурси
Пам'ятник трагедії серця...
Ірина Фотуйма
Цей роман залишає після себе відчуття величі та крихкості людської душі, ніби перед нами постала сама її скульптурна сутність: мов сліпучий спокій і водночас живий біль, який запрошує відчути всю глибину внутрішнього світу непересічної людини.
06.11.25 | | Штука
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25 | | Штука
Захисник Істин
Богдан СМОЛЯК
Книжка покликаного вигранювати «змістоформи нового всесвіту» Миколи Істина, якщо не вся його поетична творчість, явлена і перейнята великою авторською потребою захисту, оборони феномену вербальної поетичності.
05.11.25 | | Штука
Фабрики ангеликів
Юрій Винничук
Не маючи змоги виховувати дитину, віддавали її пологовій бабі або іншій якійсь няньці, прочитавши її оголошення в газеті. Почалося те, що буде названо «фабрикою ангеликів»
05.11.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.