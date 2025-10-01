У США офіційно наступив шатдавн.

Тимчасово припинено роботу урядових установ.

У Сполучених Штатах в середу, першого жовтня, з 00:00 за східним часом США (7:00 за Києвом) офіційно наступив шатдавн, тобто тимчасове припинення урядових установ. Це сталося через те, що Конґрес не зміг узгодити законопроєкт про продовження фінансування діяльності федеральних органів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Управління адміністративно-бюджетної політики Білого дому поширило вказівку федеральним урядовим відомствам розпочати реалізацію планів щодо тимчасового припинення роботи у зв'язку з відсутністю фінансування. Директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут (Russell Vought) написав керівникам федеральних установ: «Таким чином, постраждалі аґенції тепер мають виконати свої плани щодо впорядкованого закриття».

Досі діяв закон про тимчасове фінансування роботи федеральних відомств, ухвалений ще в березні терміном до 30 вересня. Палата представників Конґресу раніше схвалила законопроєкт про подовження тимчасового фінансування до 21 листопада, але напередодні його не зміг ухвалити Сенат. Справа в тому, що для позитивного рішення за документ повинні проголосувати 60 сенаторів, тобто голосів республіканців, які володіють простою більшістю в Сенаті, для цього не достатньо.

Розбіжності щодо схвалення законопроєкту виникли через суперечки щодо збільшені субсидії в рамках закону про захист пацієнтів та доступну охорону здоров'я, більш відомомого як Obamacare, який був підписаний колишнім президентом США Бараком Обамою у 2010 році. Демократи в Конґресі хочуть, щоб виплати, підвищені за часів пандемії COVID-19, збереглися, тоді як республіканці, які контролюють Конґрес, виступають за їхнє зниження до початкового рівня, оскільки пандемія завершилася.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив журналістам у Білому домі, що шатдавн може призвести до масових скорочень у федеральному уряді. «Демократи хочуть, щоб робота припинилася. Коли відбувається закриття уряду, доводиться проводити скорочення, тож ми звільнимо багато людей», – сказав він.