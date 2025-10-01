У США офіційно наступив шатдавн.

Тимчасово припинено роботу урядових установ.

 

 

У Сполучених Штатах в середу, першого жовтня, з 00:00 за східним часом США (7:00 за Києвом)  офіційно наступив шатдавн, тобто тимчасове припинення урядових установ. Це сталося через те, що Конґрес не зміг узгодити законопроєкт про продовження фінансування діяльності федеральних органів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Управління адміністративно-бюджетної політики Білого дому поширило вказівку федеральним урядовим відомствам розпочати реалізацію планів щодо тимчасового припинення роботи у зв'язку з відсутністю фінансування. Директор Административно-бюджетного управления Рассел Воут (Russell Vought) написав керівникам федеральних установ: «Таким чином, постраждалі аґенції тепер мають виконати свої плани щодо впорядкованого закриття».

 

Досі діяв закон про тимчасове фінансування роботи федеральних відомств, ухвалений ще в березні терміном до 30 вересня. Палата представників Конґресу раніше схвалила законопроєкт про подовження тимчасового фінансування до 21 листопада, але напередодні його не зміг ухвалити Сенат. Справа в тому, що для позитивного рішення за документ повинні проголосувати 60 сенаторів, тобто голосів республіканців, які володіють простою більшістю в Сенаті, для цього не достатньо.

 

Розбіжності щодо схвалення законопроєкту виникли через суперечки щодо збільшені субсидії в рамках закону про захист пацієнтів та доступну охорону здоров'я, більш відомомого як Obamacare, який був підписаний колишнім президентом США Бараком Обамою у 2010 році. Демократи в Конґресі хочуть, щоб виплати, підвищені за часів пандемії COVID-19, збереглися, тоді як республіканці, які контролюють Конґрес, виступають за їхнє зниження до початкового рівня, оскільки пандемія завершилася.

 

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив журналістам у Білому домі, що шатдавн може призвести до масових скорочень у федеральному уряді. «Демократи хочуть, щоб робота припинилася. Коли відбувається закриття уряду, доводиться проводити скорочення, тож ми звільнимо багато людей», – сказав він.

01.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Краєчок світу над Збручем
Оксана Булавіна
Пошуки слідів о. Івана, батька Софії Яблонського, відомої мандрівниці, письменниці, журналістки та фотографки, привели в Підпилип’я. З циклу «Цидулки мандрівниці»
28.09.25 | | Минуле
Максим Березовський: досвід заново
Віталій Вишинський
Академія давньої музики Леополіс (Львів) спільно з Open Opera Ukraine (Київ) презентують звукову антологію творчості Максима Березовського, що цілісно представлятиме різні жанрові сфери автора, підхід до яких базується на методології історично-інформованого виконавства.
27.09.25 | | Штука
Стратегії виправдання зла
Аделіна Єфіменко
Оперні вистави «Макбет» Джузеппе Верді і «One morning turns into an eternity» Арнольда Шенберґа та Ґустава Малера у постановках польського режисера Кшиштофа Варліковського й американського режисера Пітера Селларса на Зальцбурзькому фестивалі 2025.
27.09.25 | | Штука
«Ця війна нас зробила жорсткими»: поезія Михайла Гринюка
Надія Гаврилюк
Бути – це бути вільним. Говорити правду. Бути – чітко відстоювати власні кордони. Бути – виборювати життя навіть у епіцентрі смертей
27.09.25 | | Галичина
Я свідчу
Юлія Баір
Коли вуха світу глухі до криків про допомогу, а серця народів знечулені до чужого болю, залишається говорити тілом. Свідчити тілом. Тіло говоритиме чесно і просто, без яскравих метафор, бо воно — свідок — є й метафорою, і відкритим значенням.
26.09.25 | | Штука
Прем'єра в театрі "Слово і голос"
27 та 28 вересня у Театральному центрі “Слово і голос” відбудеться прем'єра вистави «ПОЛІТ ПТАХІВ» (Аттар - Григорій Сковорода). Жанр вистави дуже несподіваний– «кураж на 1 дію»:за автором – це глибока внутрішня радість від реалізації свого призначення.
26.09.25 | | Штука
Російські гібридні атаки і стратегічна невизначеність Європи
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
 Попри сміливі заяви деяких європейських лідерів з погрозами збивати російські літаки-порушники, Європа все ж досі не здатна вийти зі стратегічної невизначеності, у яку її ввела гібридна війна Кремля.
26.09.25 | | У світі
Життя серед книг
Андрій Содомора
«Людина, прив’язана до книги (liber) – вільна (liber) людина». До п’ятдесятиріччя від дня народження Маріанни Мовної.
26.09.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.