Сенат США відклав просування законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

Це сталося після заяви Трампа про запровадження вторинних антиросійських санкцій через 50 днів.

 

 

Сенат США відклав просування законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та її торгових партнерів після того, як президент Дональд Трамп оголосив, що готовий діяти самостійно. Про це повідомила газета Politico з покликом на заяву лідера республіканської більшості у верхній палаті Конґресу Джона Тьюна (John Thune).

 

«Схоже, президент збирається спробувати зробити частину цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент вирішить, що має сенс просувати законопроєкт, і це додасть цінності та важелів у переговорах, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові», – сказав Тьюн.

 

За словами сенатора, заява Трампа про санкції проти Росії, зроблена ним напередодні, означає, що Сенату, можливо, більше не потрібно ухвалювати законопроєкт про посилення санкцій. «Ми постараємося, наскільки зможемо, координувати стратегію з Білим домом і, звичайно, з Палатою представників», – додав Тьюн.

 

Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій був запропонований сенатором від республіканців Ліндсі Ґремом і сенатором від демократів Річардом Блюменталем. Документ передбачає мита в 500% на імпорт з країн, які купують російську нафту, природний газ або уран. Передовсім йшлося про Китай, Бразилію та Індію. Законопроєкт підтримали 85 сенаторів.

 

Напередодні Трамп виступив з обіцяною ним раніше заявою щодо Росії. Він заявив, що через 50 днів, якщо не буде укладено угоду про припинення вогню в Україні, США запровадять імпортні мита в 100% проти Росії та її торговельних партнерів. Автори законопроєкту про посилення санкцій привітали заяву Трампа, але зазначили, що все ж «головним важелем, здатним покласти край цій війні, стануть мита проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують воєнну машину Путіна».

 

15.07.2025

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