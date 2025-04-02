Сенатори США репрезентували новий пакет санкцій проти Росії.

Вони мають бути запроваджені, якщо Кремль відмовиться йти на мирну угоду з Україною.

 

                                 Ліндсі Ґрем і Річард Блюменталь

 

Двопартійна група членів Сенату Конґресу США репрезентувала законопроєкт, який передбачає запровадження нових санкцій проти Росії, якщо та відмовиться від укладання мирної угоди з Україною. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз, опублікований на сайтах сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема (Lindsey Graham) та сенатора-демократа Річарда Блюменталя (Richard Blumenthal). Співавторами законопроєкту стали 50 зі 100 сенаторів США: 25 республіканців, 24 демократи й один незалежний.

 

«У Сенаті США переважає думка, що Росія – агресор, а ця жахлива війна і агресія Путіна повинні бути припинені зараз і стримані в майбутньому. Ми поділяємо розчарування президента Трампа щодо Росії у питанні досягнення припинення вогню і підтримуємо його», – зазначають у своїх релізах Ґрем і Блюменталь. Вони висловили надію, що ще цьогоріч президент Трамп та його команда «досягнуть того, що всьому світу не вдалося досягти в минулому: остаточно припинять російську агресію проти України та забезпечать життєздатність вільної та демократичної України».

 

У презентованому законопроєкті вказується, що нові санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться «вести сумлінні перемовини про міцний мир з Україною». Окрім того, Росія може бути покарана, якщо вчинить «інші дії, включно з військовим вторгненням, які підірвуть суверенітет України після укладання миру». Також штрафні заходи зачеплять ті країни, які купуватимуть російську нафту після запровадження цих санкцій щодо Москви.

 

Ґрем і Блюменталь запевняють, що нові санкції готові підтримати як верхня, так і нижня палати парламенту. «Ці санкції проти Росії готові та отримають переважну двопартійну та двопалатну підтримку, якщо будуть представлені на голосування у Сенаті та Палаті представників», – стверджують вони в.

 

Раніше Ґрем і Блюменталь уже висували спільні законопроєкти щодо Росії. У вересні 2022 та червні 2024 року вони пропонували визнати Росію державою – спонсором тероризму. У березні 2025 року вони закликали конфіскувати понад 300 млрд доларів заморожених російських активів і передати їх Україні. Усі ці ініціативи не мали успіху.

 

02.04.2025

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