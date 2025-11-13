Трамп підписав закон, який дозволить тимчасово відновити фінансування уряду.

До 30 січня Конґрес має підготувати повноцінний бюджетний законопроєкт.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав тимчасовий закон про подовження фінансування уряду, який дозволить федеральним установам відновити роботу до 30 січня включно. За цей період Конгрес має підготувати повноцінний бюджетний законопроєкт. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Ввечері у середу, 12 листопада, Палата представників Конгресу схвалила (222 – «за», 209 – «проти») законопроєкт про фінансування державних витрат, поклавши край так званому шатдавну – призупиненню фінансування значної частини державних служб та установ. Згідно з документом, працівникам багатьох державних відомств, які не отримували зарплату протягом 43 трьох днів, буде виплачено повну компенсацію, держслужбовці, які потрапили під скорочення, проведені під час шатдавну адміністрацією Дональда Трампа, будуть відновлені на роботі, відновляться виплати продовольчої допомоги американцям з низькими доходами.

Демократи в Сенаті тривалий час блокували законопроєкт, вимагаючи від Трампа і республіканців в обмін продовження фінансування субсидій на купівлю медичних страховок – Obamacare та Medicaid. Врешті-решт сторонам вдалося домовитися про голосування за умови, що незабаром питання про пролонґацію субсидій буде обговорено. Тому 11 листопада за законопроєкт про припинення шатдавну проголосувало семеро сенаторів-демократів, чого вистачило для схвалення документа.

Блокування фінасування федерального уряду США тривало рекордні 43 дні. У країні щодня скасовували більше тисячі авіарейсів, незаможним не видавали продовольчих талонів, тисячі держслужбовців залишалися без зарплат або були звільнені. За підрахунками бюджетної служби Конгресу, шатдавн зменшить зростання ВВП США у четвертому кварталі на 1,5 відсотка.