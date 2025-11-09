У США скасовано тисячі авіарейсів через шатдавн.

Сенат готується до нової спроби врегулювати бюджетну кризу.

У Сполучених Штатах бюджетна суперечка спричинила поважні перебої в авіасполученні по всій країні. Через брак персоналу серед авіадиспетчерів у суботу, восьмого листопада, було скасовано близько 1500 рейсів, ще шість тисяч було затримано, у п'ятницю, сьомого листопада, було скасовано 1025 рейсів та затримано сім тисяч. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило про кадровий дефіцит, який виник через те, що 13 тисяч авіадиспетчерів та 50 тисяч інспекторів безпеки залишилися без зарплатні. FAA заявило, що проблеми з персоналом авіадиспетчерів стосуються 42 веж аеропортів та інших центрів управління польотами, через що відбулися перебої з авіасполученням щонайменше у 12 великих містах США, включно з Атлантою, Ньюарком, Сан-Франциско, Чикаго та Нью-Йорком.

Представники авіакомпаній заявили, що кількість програм затримки робить майже неможливим планування багатьох рейсів. Вони висловили занепокоєння, що система не зможе нормально функціонувати, якщо кадрові проблеми не будуть розв'язані.

FAA доручило авіакомпаніям скоротити кількість щоденних рейсів у 40 найбільших аеропортах країни на чотири відсотки. До вівторка, 11 листопада, цей показник має зрости до шести відсотків, а до 14 листопада – до десяти відсотків.

Тим часом на Капітолійському пагорбі, незважаючи на повідомлення республіканців про успішні перемовини щодо розблокування роботи уряду, до вечора суботи домовленості досягнуто не було. Сенат має намір провести у неділю, дев’ятого листопада, екстраординарне позачергове засідання.

Нагадаємо, що блокування роботи федеральних органів у США триває вже рекордні 40 днів. Це найдовший шатдавн в історії країни.

Адміністрація президента Дональда Трампа вказує на проблеми в авіасфері, щоб посилити тиск на демократів у Сенаті та домогтися беззастережного схвалення бюджетного законопроєкту. Демократи, своєю чергою, звинувачують республіканців у блокуванні переговорів про продовження фінансування програми медичного страхування та покладають на них відповідальність за кризу, що триває.