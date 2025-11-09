У США скасовано тисячі авіарейсів через шатдавн.

Сенат готується до нової спроби врегулювати бюджетну кризу.

 

 

У Сполучених Штатах бюджетна суперечка спричинила поважні перебої в авіасполученні по всій країні. Через брак персоналу серед авіадиспетчерів у суботу, восьмого листопада, було скасовано близько 1500 рейсів, ще шість тисяч було затримано, у п'ятницю, сьомого листопада, було скасовано 1025 рейсів та затримано сім тисяч. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило про кадровий дефіцит, який виник через те, що 13 тисяч авіадиспетчерів та 50 тисяч інспекторів безпеки залишилися без зарплатні. FAA заявило, що проблеми з персоналом авіадиспетчерів стосуються 42 веж аеропортів та інших центрів управління польотами, через що відбулися перебої з авіасполученням щонайменше у 12 великих містах США, включно з Атлантою, Ньюарком, Сан-Франциско, Чикаго та Нью-Йорком.

 

Представники авіакомпаній заявили, що кількість програм затримки робить майже неможливим планування багатьох рейсів. Вони висловили занепокоєння, що система не зможе нормально функціонувати, якщо кадрові проблеми не будуть розв'язані.

 

FAA доручило авіакомпаніям скоротити кількість щоденних рейсів у 40 найбільших аеропортах країни на чотири відсотки. До вівторка, 11 листопада, цей показник має зрости до шести відсотків, а до 14 листопада – до десяти відсотків.

 

Тим часом на Капітолійському пагорбі, незважаючи на повідомлення республіканців про успішні перемовини щодо розблокування роботи уряду, до вечора суботи домовленості досягнуто не було. Сенат має намір провести у неділю, дев’ятого листопада, екстраординарне позачергове засідання.

 

Нагадаємо, що блокування роботи федеральних органів у США триває вже рекордні 40 днів. Це найдовший шатдавн в історії країни.

 

Адміністрація президента Дональда Трампа вказує на проблеми в авіасфері, щоб посилити тиск на демократів у Сенаті та домогтися беззастережного схвалення бюджетного законопроєкту. Демократи, своєю чергою, звинувачують республіканців у блокуванні переговорів про продовження фінансування програми медичного страхування та покладають на них відповідальність за кризу, що триває.

 

09.11.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чи мало право НАТО на свій «дюйм на схід»?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Падіння Берлінського муру й наступне об’єднання Німеччини давало нам всім шанс на побудову нового справедливого й гуманного світоустрою. Проте в Кремлі цей шанс змарнували, вирішивши по-своєму.
07.11.25 | | У світі
«Архангел Михаїл – Ангел Перемоги»
Десять століть української духовної сили в одному просторі: виставковий проєкт «Архангел Михаїл – Ангел Перемоги», приурочений до 120-річчя з часу заснування музею та 160-річчя від дня народження його фундатора, митрополита Андрея Шептицького.
05.11.25 | | Штука
Захисник Істин
Богдан СМОЛЯК
Книжка покликаного вигранювати «змістоформи нового всесвіту» Миколи Істина, якщо не вся його поетична творчість, явлена і перейнята великою авторською потребою захисту, оборони феномену вербальної поетичності.
05.11.25 | | Штука
Фабрики ангеликів
Юрій Винничук
Не маючи змоги виховувати дитину, віддавали її пологовій бабі або іншій якійсь няньці, прочитавши її оголошення в газеті. Почалося те, що буде названо «фабрикою ангеликів»
05.11.25 | | Дискурси
Європейський тур хору “Гомін”
Неординарне виконання українських пісень подарувало “Гомону” любов публіки як в Україні, так і за її межами. Тож було вирішено організувати тур Європою, щоб якомога більше людей змогли почути виступ улюбленого хору.
04.11.25 | | Штука
Творити державу, яка не потребує «запасної версії»
Кароліс Каупініс
Тільки моральний та освітній рух може створити державу, якій більше не потрібна буде «запасна» версія, щоб країна не стала здобиччю популістів
04.11.25 | | Дискурси
На пів томагавка
Юрко ТИМЧУК
Найбільше рейваху було довкола радіодиктанту, який мав бути «національної єдності». Виявилося, що серйозніших проблем в нас нема. Огляд подій тижня в Україні.
04.11.25 | | Україна
Малюнок як визначальний жест свободи
Володимир Будников
Мистецтво – це місце для думки, яка завжди буде здаватися невчасною. Вабить мистецтво, що показує невидиме, вказує на дух і всесвіт, сягає глибин людської природи та водночас зберігає лаконізм знаку.
03.11.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.