У Чишках під Львовом виявили уламки ворожого безпілотника.

Уламки ворожого БпЛА без бойової частини знайшли ввечері 6 серпня у селі Чишки, що за 14 кілометрів від Львова. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Близько 21:00 6 серпня у селі Чишки виявили уламки БпЛА без бойової частини – частина мотору з маркуванням, вуглеволокно з частинами корпусу із чітким маркуванням "Герань-2".

Нагадаємо, що після 12 липня, коли росіянами була здійснена масована атаки Львова із застосуванням бойових безпілотників та крилатих ракет Х-101, уламки однієї з них знайшли у селі Кротошин та Майдан-Гологірський на Львівщині. Це було 13 липня. А 16 липня виявили уламки від БПЛА типу "Шахед" поблизу села Поморяни Золочівського району за 1500 м до житлових будинків.

21 липня біля села Волощина Бібрської громади лісничий виявив уламки БПЛА "Герань-2".

29 липня у селі Підсадки неподалік Львова знайшли частину російської ракети Х-101.

Надзвичайники наголошують, якщо помітите подібні небезпечні знахідки – телефонуйте до поліції. Не підходьте і не торкайтеся.