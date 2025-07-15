67 тис. грн за 1 м²: жителям зруйнованого ворожою атакою будинку у Львові виплатять компенсацію.

У Львові мешканці зруйнованого російською атакою 12 липня буднику на вулиці Олени Степанівни отримають компенсації для придбання нового житла. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Також підприємства, чиє майно постраждало від російського обстрілу, можуть отримати від міста допомогу на відновлення до 2 мільйонів гривень.

"На сьогодні приймаємо перше рішення про 30 мільйонів гривень з фонду надзвичайних ситуацій. Дай Бог, щоб ми за цю останню атаку вклалися у 100 мільйонів", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Житловий будинок, у який над ранок 12 липня влетів ворожий безпілотник, буде знесено, оскільки його відновлення, за висновком міської влади, буде набагато дорожчим.

Тут було 7 квартир, у яких жили 7 сімей. Після огляду експертів їхні домівки визнали непридатними для відновлення. Сам будинок пам’яткою архітектури не є.

Андрій Садовий додав – рішення про те, що має бути на місці будинку, прийматиме громада. Спочатку ж тут буде просто розчищений простір.

Руслан Швець – один із мешканців постраждалого будинку. Разом з рідними, дружиною та двома дітьми під час тривоги перебували були в укритті, тому залишилися живими. Проте їхня домівка зруйнована і не підлягає відновленню. Квартира сім'ї розташована на першому поверсі, тут вибило вікна, зруйнувало двері, на кухні все потрощило, лиш трохи менше постраждали кімнати, тож вдалося врятувати деякі речі. Наразі родина живе у готелі та шукає тимчасове помешкання, доки зможе за компенсовані кошти придбати собі нове житло.

Поверхом вище мешкала сім'я із трьома маленькими дітьми – на щастя, всі також були в укритті. В їхньому домі зруйноване практично все, уламки та речі порозносило хвилею, а м'яке крісло розірвало на кілька частин. Тепер вони збирають усе, що вціліло, і також мешкають у тимчасовому житлі.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 12 липня, Росія атакувала Львів бойовими дронами. Влучання було в житлові будинки на вулицях Митрополита Андрея (безпілотник вдарився у триповерхову будівлю, однак, на щастя, не вибухнув) та Ольги Слепанівни (дрон влучив у двоповерховий житловий будинок). До медиків по допомогу звернулрося 12 людей (серед них двоє дітей 11 та 16 років), двох госпіталізували, решті надано допомогу на місці.

Вже 12 липня сім'ї, чиї домівки стали непридатними для проживання, тимчасово розселили у готелях. Загалом пошкоджено: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 приміщення, яке належить бізнесу, та 2 промислові об’єкти.