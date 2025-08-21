Ворог завдав комбінованого удару по Львову. Влучання у житлову забудову.

Зранку четверга, 21 серпня, росіяни атакувала Львів ракетами та "шахедами". Одна людина загинула, троє постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, один із ударів росіяни спрямували по вулиці Олени Степанівни, яку атакували місяць тому.

"Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни", – зазначив мер.

Заступник міського голова Львова Андрій Москаленко розповів, що постраждали 26 будинків у Залізничному районі Львова. Руйнувань зазнач дитячий садочок. За словами директора департаменту освіти та культури ЛМР Андрія Закалюка, садок відвідує 120 дітей. У ньому Вибито 33 вікна, пошкоджено три пари дверей та огорожу.

"Ми вже працюємо над відновленням. Сподіваємось, що садочок зможе приймати дітей уже завтра. Просимо батьків вихованців постраждалого закладу тимчасово приводити дітей в садочок "Арніка" на вул. Братів Дужих, 12", - написав Закалюк.

Інший удар зафіксовано по приватному АТП на вулиці Авіаційній. Тут загорілося два будинки.

О 07:50 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки на Львів є загиблий.

"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють всі профільні служби", - написав керівник ЛОВА.

О 8:36 стало відомо по третю постраждалу людину.

"Повідомили про ще одну третю постраждалу. Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", – написав мер Садовий.

У місті вже провели комісію з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС). Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир — це 17 людей.

"Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла. Пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок — орієнтовно 30 вікон та 9 авто", – повідомив Садовий.

У ДСНС повідомили, що всі загорання ліквідовані. Усі служби працюють на місцях.

Служба безпеки України у Львівській області кваліфікувала черговий масований російський обстріл цивільної інфраструктури міста, як воєнний злочин. Зокрема, слідчі спецслужби відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством).

Загалом для атаки на Україну в ніч проти 21 серпня 2025 року росіяни використали 574 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів, які запускали з шести напрямків в Росії, а також з окупованого Криму. Крім того, окупанти випустили 40 ракет різного типу, а саме:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» ;

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

19 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет «Калібр».

Українським захисникам вдалося збити та подавити дією засобів радіоелектронної боротьби 546 БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів, а також одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет «Калібр».

Під російський удар потрапили Київ та область, Львів, Луцьк, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також Мукачево Закарпатської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще близько 20 отримали поранення.

