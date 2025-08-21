Ворог завдав комбінованого удару по Львову. Влучання у житлову забудову.

 

Зранку четверга, 21 серпня, росіяни атакувала Львів ракетами та "шахедами". Одна людина загинула, троє постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки, один із ударів росіяни спрямували по вулиці Олени Степанівни, яку атакували місяць тому.

 

 

"Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни", – зазначив мер.

 

Заступник міського голова Львова Андрій Москаленко розповів, що постраждали 26 будинків у Залізничному районі Львова. Руйнувань зазнач дитячий садочок. За словами директора департаменту освіти та культури ЛМР Андрія Закалюка, садок відвідує 120 дітей. У ньому Вибито 33 вікна, пошкоджено три пари дверей та огорожу.

 

 

"Ми вже працюємо над відновленням. Сподіваємось, що садочок зможе приймати дітей уже завтра. Просимо батьків вихованців постраждалого закладу тимчасово приводити дітей в садочок "Арніка" на вул. Братів Дужих, 12", - написав Закалюк.

 

Інший удар зафіксовано по приватному АТП на вулиці  Авіаційній. Тут загорілося два будинки.

 

 

О 07:50 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок атаки на Львів є загиблий.

 

"За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють всі профільні служби", - написав керівник ЛОВА.

 

О 8:36 стало відомо по третю постраждалу людину.

 

"Повідомили про ще одну третю постраждалу. Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", – написав мер Садовий.

 

У місті вже провели комісію з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС). Через руйнування доведеться відселити мешканців 11 квартир — це 17 людей. 

 

"Всіх розмістимо у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду житла. Пошкоджено 26 будинків, зірвано 5 дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок — орієнтовно 30 вікон та 9 авто", – повідомив Садовий.

 

У ДСНС повідомили, що всі загорання ліквідовані. Усі служби працюють на місцях.

 

Служба безпеки України у Львівській області кваліфікувала черговий масований російський обстріл цивільної інфраструктури міста, як воєнний злочин. Зокрема, слідчі спецслужби відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством). 

 

Загалом для атаки на Україну в ніч проти 21 серпня 2025 року росіяни використали 574 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів, які запускали з шести напрямків в Росії, а також з окупованого Криму. Крім того, окупанти випустили 40 ракет різного типу, а саме:

 

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» ;

 

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

 

19 крилатих ракет Х-101;

 

14 крилатих ракет «Калібр».

 

Українським захисникам вдалося збити та подавити дією засобів радіоелектронної боротьби 546 БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів, а також одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 18 крилатих ракет Х-101 та 12 крилатих ракет «Калібр».

 

Під російський удар потрапили Київ та область, Львів, Луцьк, Запоріжжя, Дніпропетровщини, а також Мукачево Закарпатської області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще близько 20 отримали поранення.
 

21.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Малярські роздуми над прірвою кризи
Львівська мистецька галерея Shum Art Gallery (площа Старий Ринок, 7) запрошує на оглядини експозиції творів Любомира Медвідя "В житі. Над прірвою". Виставка триватиме до 7 вересня 2025 року.
21.08.25 | | Штука
«Цвіт папороті» Євгена Лисика
У четвер, 21 серпня, о 15:00 Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького (головна будівля, проспект Свободи, 20) відкриє виставку графічних і живописних робіт Євгена Лисика «Цвіт папороті», яка триватиме до 24 вересня 2025 року.
20.08.25 | | Штука
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25 | | Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25 | | Штука
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25 | | Дискурси
Алегорія і анестезія
Олеся Ісаюк
Історична белетристика та ігри з історією у фантастичному жанрі осмислюють колоніальний, геноцидний, тоталітарний досвід, аналізучи теми ідентичності та її збереження від знищення.
16.08.25 | | Україна
Щастя, де ти живеш?
Лілія Бомко
Буває, що шлях до щастя провадить крізь біль і розпач, саме тоді, коли людина відчуває себе нещасною та приреченою на страждання. І буває, що саме цей шлях, а не кінцева омріяна точна, є істиною того-таки щастя.
16.08.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.