ЄУ планує суттєво обмежити видачу багаторазових віз росіянам.

Цей штрафний захід запроваджується як покарання за війну в Україні.

 

 

Європейська Унія має намір посилити візові обмеження для громадян Росії. Передбачається, що фактично буде припинено видачу багаторазових шенгенських віз, окрім виняткових випадків. Причому обмеження вступлять в силу вже цього тижня. Про це повідомило видання Politico з покликом на слова трьох європейських чиновників.

 

Відтак росіяни зможуть отримувати лише одноразові візи. Винятки будуть зроблені для тих, хто планує приїхати до Європи з гуманітарних причин, а також для тих, хто має громадянство ще й однієї з країн ЄУ.

 

Видання зазначає, що цей штрафний захід запроваджується як «покарання» за війну в Україні. При цьому, зазначає Politico, рішення щодо віз перебувають у компетенції держорганів кожної країни, тому Євроунія, хоча й може посилювати правила видачі, не має повноважень для її повної заборони.

 

Нагадаємо, що у вересні 2022 року, через кілька місяців після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, Євроунія припинила чинність спрощеного візового режиму з Росією, через що візовий збір зріс з 35 до 90 євро, а заявки стали довше оброблятися. Деякі європейські країни, зокрема Польща, Латвія, Литва, Естонія та Чехія, повністю припинили видачу туристичних віз російським громадянам.

 

Ці обмеження та інші санкції скоротили кількість росіян, які відвідують ЄУ. 2024 року в країнах Унії побували близько 541 тисячі росіян, 2023-го – 517 тисяч, а 2021-го, за рік до війни, – понад чотири мільйони. 2024 року більшість шенґенських віз росіянам видали південні країни Євроунії: Італія (понад 152 тисячі віз), Франція (124 тисячі), Іспанія (111 тисяч) та Греція (майже 60 тисяч). У числі лідерів, як пише Politico, ще й Угорщина.

06.11.2025

