Абрамович відмовився передати Україні гроші від продажу Chelsea.

Цього вимагав від російського мільярдера британський уряд.

Російський мільярдер Роман Абрамович відмовився передавати кошти від продажу футбольного клубу Chelsea на гуманітарну допомогу Україні, допоки уряд британського офшорного острова Джерсі не припинить розслідування та не відкличе судовий позов проти бізнесмена. Про це повідомляє британська газета The Times.

Як зазначає видання, Абрамович найняв команду юристів на чолі з ексрадником президента США Еріком Гершманном (Eric Herschmann), щоб не допустити передачі Україні 1,4 млрд фунтів стерлінгів, заморожених на рахунках у Джерсі. За інформацією The Times, російський бізнесмен також має намір проігнорувати вимоги прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Раніше британський уряд зажадав від Абрамовича передати на гуманітарну допомогу Україні гроші, отримані від продажу футбольного клубу Chelsea. Інакше справу буде передано до суду, заявила в середині грудня 2025 року британська влада.

У вересні 2025 року стало відомо, що влада острова Джерсі – британського офшору в протоці Ла-Манш – розпочала розслідування проти Романа Абрамовича за підозрою в корупції та відмиванні грошей. Зокрема слідство намагається встановити походження статків Абрамовича, яких він набув у Росії в 1990-х та 2000-х роках. Крім того, влада Джерсі підозрює російського бізнесмена в порушенні санкцій проти нього.

Нагадаємо, що в березні 2022-го Роман Абрамович оголосив про продаж клубу Chelsea, яким володів 19 років. Покупцем стала група інвесторів на чолі з американцем Тоддом Боелі (Todd Boehly) та приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital. Умовою угоди стала відмова Абрамовича, якого вважають довіреною особою російського диктатора Путіна, від отримання зиску.

Тоді ж Роман Абрамович пообіцяв спрямувати виручені 2,5 млрд фунтів до благодійного фонду для допомоги постраждалим від війни в Україні. Проте з того часу гроші залишаються на замороженому рахунку, оскільки Абрамович і британська влада так і не змогли досягти згоди про умови їх передачі. Абрамович, як стверджується, хоче, щоб гроші пішли на благо «всім жертвам» війни, у тому числі й тим, що перебувають у Росії. Уряд Великої Британії наполягає, що їх треба витрачати лише на гуманітарну допомогу в Україні.