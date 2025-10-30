1345-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:45 Вночі (з 19:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – «шахеди»):

- 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – ТОТ АР Крим);

- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Нижнєгородської обл. РФ);

- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Ростовської обл. РФ);

- 8 крилатих ракет "Калібр";

- 2 крилатих ракет Іскандер-К (із Курська, Воронезька обл. РФ);

- 30 крилатих ракет Х-101 (із Саратовської обл. РФ);

- 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із акваторії Чорного моря);

- 1 керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря).

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі:

- 592 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) (91%);

- 7 крилатих ракет "Калібр" (88%);

- 1 крилату ракету Іскандер-К (50%);

- 21 крилатих ракет Х-101 (70%);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (100%).

Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України.

Крім того, 3 ворожі ракети (станом на 11.30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 983 із 1208 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

11:20 Понад 650 дронів і більш 50 ракет різних типів застосували росіяни, зокрема й балістику та аеробалістику, повідомив президент Володимир Зеленський. Пошкоджено житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули. роботи тривають. У Ладижині зазнав важкого поранення семирічний хлопчик. Багато також було ударів по енергетиці і не тільки в регіонах: Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Львівщина.

11:10 Погодинні відключення скасовані на всій території України, повідомили в Укренерго, зазначивши, що є імовірність повернення відключень упродовж доби. В окремих регіонах – до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

11:05 Внаслідок вже третьої з початку цього місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях, зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, повідомили в Укренерго. Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками сьогоднішнього та попередніх російських обстрілів в усіх регіонах України вранці вимушено застосовувались спершу аварійні, а згодом погодинні відключення електроенергії.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Сьогодні станом на 6:00 воно було таким же, як в цей час вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:55 Внаслідок масованої російської атаки на Вінничині є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. П'ятеро людей постраждали.

10:45 Внаслідок нічного російського обстрілу місто Ладижин залишилось без тепло- та водопостачання, повідомив секретар міської ради Олександр Коломієць.

10:15 Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії: графіки погодинних відключень з 8:00 до 19:00 обсягом від 1 черги до 2 черг, графіки обмеження потужності з 8:00 до 19:00 – для промислових споживачів, повідомили в Укренерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

330,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

135,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

1104,0% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

136,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

88,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 РФ знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України, серйозно пошкодивши обладнання ТЕС. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції "ДТЕК" за жовтень, всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції "ДТЕК" були обстріляні понад 210 разів.

09:40 Внаслідок ракетно-дронових ударів росіян по Запоріжжю постраждало 15 людей, з них шестеро – діти, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. У місті пошкоджено 5 багатоповерхівок та кілька приватних будинків, зруйнований гуртожиток, понівечені обʼєкти інфраструктури.

09:35 За результатами переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни в Україні:

"Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні."

09:30 Президент США Дональд Трамп дав доручення Департаменту війни США розпочати випробування ядерної зброї у відповідь на такі випробування в інших країнах:

"Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Цього було досягнуто, включаючи повне оновлення та реконструкцію існуючої зброї, під час мого першого терміну на посаді. Через величезну руйнівну силу я НЕНАВИДІВ це робити, але не мав вибору! Росія посідає друге місце, а Китай — третє з великим відривом, але протягом 5 років буде на одному рівні. Через програми випробувань іншими країнами я доручив Департаменту війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на паритетних умовах. Цей процес розпочнеться негайно"

09:25 Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України застосовано аварійні відключення електроенергії, повідомила Укренерго.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4 323 обстріли, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 671 дрон-камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 24 керовані авіабомби, здійснив 194 обстріли, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 15 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка, Степова Новоселівка та Богуславка. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Торське, Зарічне, Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили сім атак противника у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Переїзне. На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед, поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки у районах Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та у бік Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка, Покровськ, Філія, Кучерів Яр, Дачне. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Зелений Гай. На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 960 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 340 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський чиновник погрожував поставити ядерні ракети Венесуелі та Кубі і назвав США ворогом Росії.

• Президент Росії Путін продовжує рекламувати нові російські ядерні ракети, щоб погрожувати США.

• Росія продовжує використовувати Білорусь, щоб погрожувати Європі ракетою «Орешник».

• Президент Росії Путін демонстративно пропонує кількагодинне мікроперемир'я в Покровську, ймовірно, частково для того, щоб заявити, що Росія не є перешкодою для мирного процесу.

• Російські війська продовжують наступати в напрямку Покровська, але навряд чи зможуть негайно розгромити українців в оточенні.

• Російські війська, ймовірно, витратять велику кількість людських ресурсів і техніки, щоб закрити оточення українців в напрямку Покровська, як вони це робили протягом останніх 18 місяців боїв за Покровськ.

• Згідно з нещодавньою оцінкою розвідки США, російський президент Путін більш ніж будь-коли раніше налаштований здобути перемогу на полі бою у війні в Україні, що узгоджується з поточними заявами високопоставлених російських чиновників.

• Президент Росії Путін і депутати Державної Думи Росії використовують імперську російську та радянську ідеології, щоб закликати російське суспільство об'єднатися проти нібито внутрішніх і зовнішніх загроз – ймовірно, щоб створити умови для подальших репресій і посилення примусової мобілізації для війни проти України або майбутньої війни проти НАТО.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про вторгнення в європейський повітряний простір.