Такий собі ейдос

«Конкретна наявність абстрактного» за океаном мала всі риси фарсу, а на наших теренах традиційно продовжується трагікомедія. Огляд подій тижня.

Миротворення тижня

Обіду в Мар-а-Лаго передувало оприлюднення мирного плану, створеного США і Україною. В цьому документі в ступор вганяв вже перший пункт, який містив авторський неологізм «перепідтвердження суверенітету». Потім стало відомо, що перед переговорами з українською делегацію президент США телефоном спілкувався з президентом РФ (після переговорів Трамп мав ще один контакт з Кремлем) і це вже було зовсім непристойно.

Але Дональд Фредович продемонстрував, що у вмінні дивувати рівних йому нема. Про «подаровані» Байденом Україні 350 мільярдів доларів Трамп говорив, але за обіднім столом ще раз цю свою фантазію повторив, так само як легенду про «вкрадені» вибори-2020 і взаєморозуміння з Путіним. Апофеозом потоку свідомості господаря Білого дому стало його відкриття про те, що господар Кремля бажає «процвітання» Україні та буде їй «допомагати, надаючи дешеву електроенергію».

Путін мав би втішитися з того, що інформаційні фекалії, якими він нафарширував черепну коробку Трампа, прекрасно там прижилися і розмножуються, а для стимуляції аскарид в свідомості президента США Кремль запустив ІПСО про атаку українських дронів на одну з резиденцій президента РФ у Валдаї. Авторів, які запустили чергову провокацію, не бентежило, що цілком офіційні особи цілком офіційно сплітали повідомлення, які суперечили одне одному – в Росії на вихідні і не таке стається. Популярний в РФ принцип «піпл схаває» спрацював і цього разу. «Піпл» у вигляді Трампа оперативно обурився, як ж можна по хаті його друга пуляти безпілотниками. Всеїдному піплу, який населення РФ варто було б напружитися і згадати 90-ті роки минулого століття і мішки з гексогеном в підвалах російських житлових будинків. Зараз замість «чеченських терористів» мали б з’явитися «українські есбеушники», а оптимальною мішенню був би Калінінград, який би росіяни кинулися захищати через Сувальський коридор…

Що ж до переговорів з американцями, то в Мар-а-Лаго було анонсовано початок діяльності робочої групи з питань уточнення положень документу з двадцяти пунктів.

Енергетика тижня

Крім «дешевої електроенергії», яку Путін надаватиме Україні, в своєму обійсті в Флориді Трамп заявив, що нібито той самий Путін «працює разом з Україною, щоб якнайшвидше відновити роботу» Запорізької АЕС. І сталося майже неймовірне – хай дуже віддалено, але до реальності ця фраза мікроскопічне відношення таки має.

За інформацією генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню біля ЗАЕС, щоб відремонтувати пошкоджені ще в жовтні лінії електропередачі. Гроссі подякував обом сторонам за згоду на нове тимчасове «вікно тиші», яке дозволить відновити передачу електроенергії між підстанціями Запорізької АЕС і Запорізької ТЕС, що підвищує рівень ядерної безпеки. Гроссі спрогнозував, що ремонт триватиме лише кілька днів і відбуватиметься під контролем МАГАТЕ.

Можливо, Трамп, коли говорив про «дешеву електроенергію» від Путіна мав на увазі, що ресурс піде з окупованої ЗАЕС. Якщо так, тоді все чітко відповідає схибленій логіці президента США. Щоправда, майбутнє найбільшої в Європі атомної станції конкретно в жодній з версій мирних угод не прописане. В росіян озвучувалася ідея про двостороннє управління ЗАЕС американцями, а конспірологи розповідали, що потужності станції потрібні безпосередньо Трампові, бо там його фінансова імперія матиме змогу майнити криптовалюту.

Парламентське тижня

Вибори президента України ще донедавна дуже муляли росіян. Тепер окупантів трохи попустило, але своїм мулянням вони встигли заразити Трампа і президента США раптово зацікавило чого це в країні, де триває війна, електоральні події не відбуваються. В першій декаді грудня Трамп заявив, що «настав час» провести вибори в Україні на що отримав оперативну відповідь Зеленського, який, за його словами, за крісло не тримається і до виборів готовий хоч вже, але є проблема щодо безпеки, голосування військових і біженців, та й законодавча основа для легітимності виборів трохи відсутня.

Насправді в законі «Про правовий режим воєнного стану» чітко встановлено заборону на вибори в умовах воєнного стану, але це не стало перешкодою для голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, аби сфонтанувати нову ініціативу. За словами цього нардепа, його колеги у Верховній Раді формують робочу групу, яка має оперативно опрацювати питання можливого проведення виборів президента під час воєнного стану.

На засіданні цієї групи активність Арахамії ще більше зросла і в нього з’явилась ініціатива стосовно того, що на виборах під час війни можуть розглянути гібридний формат голосування — офлайн та онлайн. Також можливий варіант голосування впродовж кількох днів. Про ріст можливості для фальсифікацій при таких розкладах і фактичного знищення таємниці голосування Арахамія промовчав. Правда, згадав, що проблемою може стати участь у голосуванні внутрішньо переміщених осіб. За спостереженнями голови фракції «Слуга народу», реєстр виборців не має точних даних про всіх внутрішніх переселенців, бо часто вони «не реєструються, бо бояться мобілізації».

Голова ВР Руслан Стефанчук стосовно можливих виборів був напонений оптимізмом і заявив, що робоча група напрацює документ, «який дасть можливість провести в Україні не просто вибори, а безпечні демократичні вибори, до яких буде довіра в усьому світові».

Найцікавішою на парламентську ініціативу була реакція Зеленського, який завив, що вибори можливі лише на безпечних територіях і можуть відбуватися через референдум або зміни в законодавстві, а результати мають бути легітимними для всього мирного договору.

Пропхати в «одному флаконі» вибори і референдум щодо умов перемир’я (та ще і невідомо, які питання на той референдум сформулювати, щоб вже не зовсім по дурному виглядало) буде складно, але в Верховній Раді і довкола президента не шлепарі сидять, то щось постараються придумати.

Підозри тижня

В суботу вранці правоохоронці з НАБУ і САП зробили свято тим, кому набридла «операція Мідас» і хотілося нового драйву. Прес-служби цих структур повідомили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України, що отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Операцію проводили під прикриттям.

Потім з неофіційних джерел стало відомо, що підозри в хабарництві за голосування на парламентських засіданнях отримали депутати-«слуги народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Юрій Кісєль (потім до списку підозрюваних додалися Михайло Лаба і Ольга Савченко).

НАБУ і САП зберігали, як і годиться таким організаціям, мовчання, але згодом повідомили, що Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до комітету транспорту та інфраструктури Верховної Ради України, де працюють згадані депутати. Співробітники Управління державної охорони чинили перешкоди антикорупціонерам у виконанні їх службових обов’язків.

Увертюру до чергового скандалу виконано, в перших числах треба чекати розвитку сюжету і слідкувати хто з фігурантів історії і де вигулькне за кордоном.