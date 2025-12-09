Зате з бюджетом

Для того щоб зрозуміти, що з вітчизняними фінансами проблеми, треба знати арифметику. Для того щоб зрозуміти Дональда Трампа, треба подивитися «Пролітаючи над гніздом зозулі» і віддати належне «Вождю» Бромдену. Огляд подій тижня.

Кошторис тижня

Без жертв і руйнувань Верховна Рада голосами 257 народних депутатів ухвалила Закон про державний бюджет. Головний фінансовий документ країни передбачає, що війна триватиме весь 2026 рік, тому майже третину ВВП буде витрачено на безпеку й оборону. Загальний обсяг видатків на військо становитиме 2 трлн 806 млрд грн, з них на зарплату оборонцям піде 1,273 трлн грн, на озброєння і техніку – 709 млрд грн. Загалом же основні показники бюджету–2026 особливого оптимізму не викликають: доходи – 2 трлн 918 млрд грн, видатки – 4 трлн 781 млрд грн. Таким чином дефіцит становитиме 1,9 трлн грн, тобто 18,5% ВВП.

Можливо, для підняття настрою міністр фінансів Сергій Марченко повідомив: «Передбачається фінансування продовження реформи шкільного харчування (14 млрд грн), підвищення розміру академічних стипендій (6,6 млрд грн), придбання підручників для школярів (понад 2 млрд грн). Також передбачили фінансування проєктів розвитку для Міністерства освіти й науки у розмірі 17 млрд грн».

Щоб сардонічні посмішки депутатів не заважали обміну речовин (за 14 мільярдів цей процес має бути ідеальним), Марченко пояснив, що для покриття дефіциту уряд має в наступному році переконати закордонних партнерів надати фінансову підтримку у розмірі 45 мільярдів доларів, а в цілому понад 50% запланованих на наступний рік надходжень залежатимуть від зовнішніх та внутрішніх запозичень.

Президентка Єврокомісії навряд чи ретельно стежила за перебігом подій в українському парламенті, але так лягла карта, що саме в день голосування бюджету–2026 Урсула фон дер Ляєн інформувала про те, що Європейський Союз збирається покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026 та 2027 роках на суму близько 90 млрд євро. Реформування харчування школярів відбудеться як і заплановано.



Міжнародне тижня

Закордонний контекст починався добре – Зеленський відвідав Ірландію і став першим українським президентом, який виступив у залі ірландського парламенту. З трибуни Зеленський повідомив острів’янам: «Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли раніше». Після зустрічей з президенткою і прем’єром з’ясувалося, що Ірландія підтримує позицію Єврокомісії щодо використання заморожених активів РФ для України, а під час головування в Раді ЄС максимально просуватиме переговори про вступ України до євроспільноти. Більш прозаїчною була інформація від прем’єр-міністра Мартіна про 125 мільйонів євро, які Дублін надасть Києву у вигляді фінансової підтримки.

А в кінці тижня настрій українському гаранту традиційно зробив спробу зіпсувати Дональд Трамп. Звично, осідлавши тему миротворення, президент США засумнівався в любові Зеленського до белетристики невстановленого авторства. «Його команді вона подобається. Але він її ще не читав. Росія цілком згодна. Росія, мабуть, хотіла б отримати всю країну. Але Росія, як я розумію, не заперечує (проти мирного плану, – авт.). А от чи влаштовує це Зеленського – я не впевнений. Його команді пропозиція подобається, але він її ще не прочитав», – заявив Трамп про сучасний стан справ з мирною угодою, яка нічим не відрізняється від акту про капітуляцію. Зеленський публічно не реагував на підозри Трампа, бо ще з лютого знає, що краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти.

Енергетика тижня

Одинадцять місяців треба було МАГАТЕ, щоб дійти висновку, що лютневий приліт безпілотника по Чорнобильській АЕС має катастрофічні наслідки. Але краще пізно, ніж ніколи – і після інспекції на ЧАЕС керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі виніс вердикт: «Захисний купол утратив свої основні функції безпеки, включно із здатністю утримувати всередині небезпечні матеріали». Також Гроссі наголосив, що тимчасові ремонтні роботи на куполі (більш звична назва цієї конструкції – «саркофаг») є недостатніми і потрібне термінове комплексне відновлення. Для пересічного обивателя з Мюнхена чи Бордо можна було б пояснити, що існують реальні шанси згадати 1986 рік і радіоактивні хмари від Скандинавії до Апеннін.

Ще один об’єкт вітчизняної енергетичної інфраструктури радіацією не загрожує, просто знищення окупантами Херсонської ТЕЦ залишило посеред зими без тепла пів тисячі будинків у обласному центрі.

На щастя, поки що окупована Запорізька АЕС в новинах фігурує лише як пункт «мирної угоди» від Віткоффа і його російських колег.

Кримінал тижня

Для тих, хто знудився «міндичгейтом», тобто операцією «Мідас», НАБУ і САП представили чергову справу. Раніше згадувана «завдяки» чоловікові-росіянину, дещо непристойним статкам і вимозі навести лад з військовими полігонами, які обстрілюють росіяни ж, народна депутатка Анна Скороход зацікавила антикорупціонерів, бо вимагала в підприємця 250 тисяч доларів.

В помешканні депутатки відбувся обшук, після чого НАБУ оприлюднило відео, яке збагатить лексику уркаганів-початківців.

Скороход ровера не вигадувала – і, як прийнято в таких випадках, заговорила про власну опозиційність, за яку тепер і має клопоти. «Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію», – оголосила свою версію Анна Костянтинівна.

У Верховну Раду підозрювана за ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (підбурення до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб) потрапила під знаменами «Слуги народу»; потім з партійною лінією у Скороход не склалося – і вона опинилася в депутатській групі «За майбутнє», яку опозицією назвати складно.

До кого далі прийдуть антикорупціонери і яким відео потішать, можна робити ставки.