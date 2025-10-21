У московському метро почалися облави на призовників.

Упійманих зразу ж відвозять до збірного пункту.

У московському метро співробітники поліції почали затримувати призовників та відвозити їх до збірного пункту. Про це 20 жовтня повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на правозахисні організації «Гражданский альянс России», «Школа призывника» та «Идите лесом».

Перші відомі затримання відбулися не пізніше 17 жовтня. Один із затриманих розповів, що цього дня разом із ним у збірному пункті на вулиці Угреській було «кілька десятків людей».

Ще як мінімум двох призовників було затримано в московському метро 18 жовтня на станціях «Шосе Ентузіастів» та «Тимірязєвська». Одного з них протримали у поліції п'ять годин і відпустили. Другого, 19-річного молодого чоловіка, третю добу утримують на збірному пункті без законних підстав і погрожують відправкою на фронт.

«Ми неодноразово розбирали випадки незаконного “силового призову“ в Москві. Коли призовник оскаржує рішення [про призов до армії], а військкомат передає його дані в московську систему як нібито ухилянта, в поліції спрацьовує система розпізнавання облич. Призовника відразу затримують і доставляють на збірний пункт на Угреській», – пояснили представники організації «Гражданский альянс России».

Організація «Идите лесом», яка допомагає росіянам уникнути мобілізації, пише, що 20 жовтня облави на призовників були зафіксовані на переході між «Новокузнецькою» та «Третьяківською», а також на станціях «Київська», «Волзька» та «Барикадна».

Організація зазначає, що облави у зв'язку з осіннім призовом цього року розпочалися в Москві з 12 жовтня – це раніше, ніж у 2024 та 2023 роках. «Ми очікуємо, що найближчими тижнями масштаб і жорсткість затримань зростуть. Не ризикуйте, не користуйтеся метро і, наскільки можна, їдьте з Москви на період призову», — порадили в «Идите лесом».

Осінній призов 2025 року відбувається з 1 жовтня до 31 грудня. В армію мають призвати 135 тисяч росіян віком від 18 до 30 років (для порівняння, минулого року восени призвали 133 тисячі осіб).

Наприкінці вересня держдума РФ ухвалила у першому із трьох читань законопроєкт про цілорічний призов до армії. Він передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року, але відправлятимуть у війська, як і раніше, двічі на рік – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.