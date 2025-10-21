У московському метро почалися облави на призовників.

Упійманих зразу ж відвозять до збірного пункту.

 

 

У московському метро співробітники поліції почали затримувати призовників та відвозити їх до збірного пункту. Про це 20 жовтня повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на правозахисні організації «Гражданский альянс России», «Школа призывника» та «Идите лесом».

 

Перші відомі затримання відбулися не пізніше 17 жовтня. Один із затриманих розповів, що цього дня разом із ним у збірному пункті на вулиці Угреській було «кілька десятків людей».

 

Ще як мінімум двох призовників було затримано в московському метро 18 жовтня на станціях «Шосе Ентузіастів» та «Тимірязєвська». Одного з них протримали у поліції п'ять годин і відпустили. Другого, 19-річного молодого чоловіка, третю добу утримують на збірному пункті без законних підстав і погрожують відправкою на фронт.

 

«Ми неодноразово розбирали випадки незаконного “силового призову“ в Москві. Коли призовник оскаржує рішення [про призов до армії], а військкомат передає його дані в московську систему як нібито ухилянта, в поліції спрацьовує система розпізнавання облич. Призовника відразу затримують і доставляють на збірний пункт на Угреській», – пояснили представники організації «Гражданский альянс России».

 

Організація «Идите лесом», яка допомагає росіянам уникнути мобілізації, пише, що 20 жовтня облави на призовників були зафіксовані на переході між «Новокузнецькою» та «Третьяківською», а також на станціях «Київська», «Волзька» та «Барикадна».

 

Організація зазначає, що облави у зв'язку з осіннім призовом цього року розпочалися в Москві з 12 жовтня – це раніше, ніж у 2024 та 2023 роках. «Ми очікуємо, що найближчими тижнями масштаб і жорсткість затримань зростуть. Не ризикуйте, не користуйтеся метро і, наскільки можна, їдьте з Москви на період призову», — порадили в «Идите лесом».

 

Осінній призов 2025 року відбувається з 1 жовтня до 31 грудня. В армію мають призвати 135 тисяч росіян віком від 18 до 30 років (для порівняння, минулого року восени призвали 133 тисячі осіб).

 

Наприкінці вересня держдума РФ ухвалила у першому із трьох читань законопроєкт про цілорічний призов до армії. Він передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року, але відправлятимуть у війська, як і раніше, двічі на рік – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня.

 

21.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Гвинтівка капрала Джорджа Орвелла
Сергій ГЕРМАН
Письменники йдуть на війну не обов’язково з думкою про майбутню книгу. І щодо Орвелла існують підстави думати, що це було не так...
18.10.25 | | Дискурси
Акт зради
Юрій Тарнавський
я думаю, що треба вважати актом зради кожен раз, як  хтось  із  нас  говорить     російською...
17.10.25 | | Минуле
Діло милосердя для тіла
Тарас Прохасько
Тоді ми зауважили, що радянські багатоповерхівки, передовсім хрущовки, проєктувалися без візії майбутніх смертей (і похоронів) щасливих мешканців світлих новобудов
16.10.25 | | Дискурси
Діно Буццаті
Олена Роман
Діно Буццаті прагнув не лише писати про гори й слухати їхню тишу, а й сам стати її частиною: його прах розвіяли над Доломітами.
16.10.25 | | Штука
«Лірика» – збірка поезій Богдана Стельмаха
Ілона Ельтек
Безмежно залюблений в Україну і все українське. Тому тутє все: про Україну, її історію, ключові постаті, війну, любов, весну, життя… Ця збірка – величезний підсумок творчого досвіду, неосяжна скарбниця поетичної втіхи.
15.10.25 | | Штука
Від страху до гніву
Роман КЕЧУР
Помірний страх конвертується в гнів, запороговий паралізує. Русскі знають цей рецепт і ескалують. Але завжди знайдеться хтось, хто буде ескалувати назустріч. Так валяться всі імперії.
14.10.25 | | Дискурси
Спробувати ще раз
Юрко ТИМЧУК
Історія є циклічною, і ті цикли іноді завертаються в такі спіралі, які потім невідомо в що розвернуться. Огляд подій тижня в Україні.
14.10.25 | | Україна
Дощить...
Андрій Содомора
Не знаходимо дієслова, щоб ним передати, що саме вловлює слух. Не шепіт, шурхіт, шелест. Хіба що – голоси міріадів невидимих крапелинок, які єднаються в монотонній мелодії дощу
13.10.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.