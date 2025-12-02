У Росії Porsche «перетворилися на цеглини».

Через супутник блокуються системи сигналізації автомобілів, через що вони не заводяться.

Власники автомобілів Porsche в Росії стали значно частіше звертатися за сервісним обслуговуванням через блокування штатної сигналізації через супутник. Про це повідомило російське інформаційне агентство РБК з покликом на пресреліз дилерського центру «Рольф».

«Зв'язок на даний момент відсутній за всіма моделями та видами двигуна внутрішнього згоряння. Будь-який автомобіль може бути заблокований. Обійти блокування на сьогоднішній день можна шляхом перезавантаження блоку штатної сигналізації з його розбиранням», — йдеться в пресрелізі.

Раніше Telegram-канал Shot повідомив, що сотні автомобілів Porsche «перетворилися на цеглини по всій Росії» через масовий збій. Про проблеми повідомляли водії з Москви, Краснодара та низки інших міст. У «Рольфі» зауважили зростання кількості звернень до сервісу з 28 листопада.

Причина блокування невідома, дилер її з'ясовує. Але, як зазначили в «Рольфі», «є ймовірність, що це було зроблено свідомо».

Аналогічні проблеми виникають і у власників машин Mercedes-Benz, але ці випадки рідкісні, і «машини не перетворюються на цеглини“», додали представники компанії.

Німецька компанія Porsche AG зупинила офіційні постачання автомобілів до Росії у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України. При цьому, зазначає РБК, виробник не залишив російський ринок, оскільки в нього виникли складнощі з продажем активів. Водночас машини цієї німецької марки дилери завозять на російський ринок за схемою так званого паралельного імпорту, тобто нелегально. Крім нових машин до Росії доставляють і вживані Porsche.