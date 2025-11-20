Євроунія виступила проти російсько-американського плану миру.

Європейці вимагають своєї участі в мирних перемовинах.

Європейські країни у четвер, 20 листопада, виступили проти російсько-американського мирного плану для України з 28 пунктів, який, за словами джерел, вимагатиме від Києва відмови від власних територій та часткового роззброєння. Європейці вважають, що такі умови рівносильні капітуляції. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Під час засідання Ради ЄУ на рівні міністрів закордонних справ Європейська Унія заявила, що вимагатиме, щоб у будь-якій дипломатичній спробі за столом переговорів брали участь Київ та європейські лідери.

«Ми, європейці, завжди виступали за тривалий і справедливий мир, і ми вітаємо будь-які зусилля щодо його досягнення. Звичайно, щоб будь-який план спрацював, необхідно, щоб українці та європейці були на облавку. Це цілком зрозуміло. Владімір Путін міг би просто перестати бомбардувати мирних жителів і вбивати людей, але ми не бачимо жодних поступок з російського боку», – заявила верховна представниця ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

«Для нас важливо, що який би мирний план не був на столі, за ним має стояти Україна. Без участі України ви не отримаєте підтримки європейців», – запевнив міністр закордонних справ Нідерландів Девід Ван Віл (David van Weel).

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна як жертва конфлікту не повинна мати обмежень на свою здатність захищатися.

«Українці хочуть миру – справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією. Переговори мають розпочатися з припинення вогню на лінії зіткнення, яке дозволить розмовляти щодо питання територій та питання гарантій безпеки. Єдиною перешкодою для таких упорядкованих обговорень поки що є Владімір Путін», – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Jean-Noel Barrot).