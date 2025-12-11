США представили Європі план повернення Росії у світову економіку.

Європейці застерігають, що таким чином Росія може наростити свою військову потугу.

 

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в останні тижні передала європейським партнерам кілька документів, в яких викладено візію Вашінґтона щодо відновлення України після війни і повернення Росії до світової господарки. Про це пише газета The Wall Street Journal з покликом на джерела. Зокрема, йдеться про відновлення постачання енергоносіїв до країн-членів Євроунії після завершення російсько-української війни.

 

Один із документів містить детальний план того, як американські фінансові та інші компанії зможуть отримати доступ приблизно до 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні. Вони передбачають, наприклад, будівництво в Україні нового дата-центру, який буде живитися від Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами.

 

Інший документ містить загальну візію повернення Російської Федерації в світову економіку. Передбачається, що американські компанії інвестуватимуть у стратегічні галузі Росії, включно з видобутком рідкісноземельних металів та нафтовидобутком в Арктиці, а також допоможуть відновити постачання російських енергоносіїв до Європи.

 

Однак європейські чиновники, з якими спілкувалися журналісти WSJ побоюються, що підхід США надасть Росії перепочинок, необхідний для того, щоб розігнати свою економіку і стати сильнішою у військовому аспекті. Згідно зі свіжою оцінкою західної розвідки, з якою ознайомилася газета, Росія технічно перебуває в стані рецесії вже півроку, і проблеми підтримки військової економіки при одночасних спробах контролювати ціни створюють системний ризик для її банківського сектора.

 

Один з європейських співрозмовників WSJ порівняв плани США з ідеями Трампа про створення «близькосхідної Рів'єри» в Секторі Ґаза. Інший назвав евентуальні американо-російські угоди «економічною версією» конференції в Ялті 1945 року, коли переможці Другої світової війни ділили Європу.

11.12.2025

