Марк Рютте відкинув ідею оборонної незалежності Європи від США.

За його словами, Європа не встигне достатньо озброїтися до евентуальної війни в 2027 році.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкинув пропозицію деяких європейських політиків щодо створення незалежних європейських безпекових структур. Він наполягає на тому, що Європейській Унії не потрібно відходити від Сполучених Штатів в питаннях оборони. Про це повідомив телеканал Euronews. Рютте запевнив, що Вашінґтон продовжує бути відданим західному оборонному альянсу.

На створенні європейських військових структур наполягав, зокрема, німецький консервативний політик голова Європейської народної партії та її фракції в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber). Він заявив, що Європа має взяти на себе основну частку відповідальності за безпеку на континенті, і закликав до розгортання в Україні європейських миротворчих військ під командуванням ЄУ.

«Я хотів би бачити солдатів з європейським прапором на формі, які працюють разом із нашими українськими друзями над забезпеченням миру», – сказав Вебер в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.

Водночас Рютте виступив проти такої вимоги. В інтерв'ю німецькій інформаційній аґенції dpa він відкинув ідею розміщення військ під проводом ЄУ для підтримання миру в Україні та чітко дав зрозуміти, що безпека в Європі може бути гарантована лише в трансатлантичних рамках. «Я абсолютно переконаний, що США повністю вкладаються в НАТО. У цьому немає сумнівів. Було одне велике побажання. США витрачають більше – Європа бере на себе більше відповідальності», – сказав Рютте. Він наголосив, що нарощування оборонних зусиль Європи має здійснюватися спільно зі Сполученими Штатами, а не окремо від них.

Щодо обговорюваної після виступу віцепрезидента США Джея Ді Венса в Мюнхені небезпеки того, що за Дональда Трампа США припинять підтримувати НАТО, Рютте запевнив, що цього не станеться, оскільки Вашінґтон має «свої цілком конкретні інтереси». «Арктика має критичне значення для Штатів. Ми бачимо, що туди ходять китайські та російські кораблі. І захистити Арктику можуть лише спільно – європейські союзники з НАТО разом із американськими. Щоб гарантувати безпеку Північної Атлантики, США потрібна сильна європейська сторона НАТО. Ми всі в одному човні – не лише з історичних, а й з практичних причин», – пояснив він.

В інтерв'ю Рютте також зробив нагальне попередження про небезпеку евентуального нападу Росії на Альянс. За даними деяких розвідслужб, Москва може стати реальною загрозою для блоку вже 2027 року. «Я не міркуватиму про те, де, коли і як саме. Зрештою, якщо буде скоєно напад на НАТО, то під ударом опинимося ми всі – адже це стаття 5, яка означає, що напад на одного – це напад на всіх», – заявив він.

Говорячи про допомогу Україні та витрати НАТО на оборону, генсек сказав: «Якщо ми зробимо ці дві речі, ми будемо достатньо сильними, щоб захистити себе, і Путін ніколи не наважиться».