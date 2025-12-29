Макрон анонсував зустріч європейських лідерів для обговорення гарантій безпеки для Києва.

На зустрічі в Парижі буде узгоджено «конкретний внесок» кожної країни у гарантії.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що на початку січня «коаліція рішучих» зустрінеться в Парижі для обговорення гарантій безпеки для України. Про це повідомила газета Le Monde з покликом на твіт Макрона в соціальній мережі Х у ніч на понеділок, 29 грудня. Французький лідер уточнив, що на зустрічі буде узгоджено «конкретний внесок» кожної країни у гарантії безпеки для України.

 

Він також зазначив, що разом з іншими європейськими лідерами брав участь у телефонаті за підсумками перемовин президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського у Флориді, а потім провів окрему розмову з президентом України.

 

«Разом з кількома іншими європейськими лідерами я сьогодні ввечері взяв участь в обміні репліками з президентами [Володимиром] Зеленським та [Дональдом] Трампом. Потім я розмовляв з президентом Зеленським. Ми досягаємо поступу щодо гарантій безпеки, які будуть ключовими для побудови справедливого та міцного миру. На початку січня ми зберемо країни "коаліції охочих" у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної з них», – написав Емманюель Макрон.

 

Раніше Зеленський перераховував гарантії безпеки, на які розраховує Україна з боку Європи та США. Серед них – збереження чисельності ЗСУ на рівні 800 тисяч осіб, членство України в Європейській Унії, а також гарантування Києву безпеки «у небі, на землі, на морі», у сферах енергетики та фінансів. Окрім того, Україна прагне отримати від США юридично закріплених, у тому числі в Конґресі, гарантій безпеки.

 

29.12.2025



