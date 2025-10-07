1322-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Європейська Рада після першого обговорення в Копенгагені на неформальному засіданні 1 жовтня можливості надання Україні репараційної позики за рахунок іммобілізованих російських активів продовжить дискусію на цю тему 23–24 жовтня на офіційному засіданні Ради, після чого будуть внесені офіційні пропозиції, повідомили на технічному брифінгу в Єврокомісії. Наразі реалістичним терміном для завершення всіх процедур з подальшою імплементацією є початок другого кварталу наступного року.

Україні для протистояння російській агресії, за попередніми даними МВФ, потрібно ще близько EUR52 млрд бюджетної підтримки на період 2026–2027 років (без врахування значних потреб у військовій допомозі). Відсутність такої підтримки нестиме серйозні ризики для безпеки Європи. В такій ситуації Єврокомісія знову розглянула можливість фінансування України з використанням заморожених російських активів, повністю поважаючи суверенний імунітет і не порушуючи міжнародне право, на додаток до запущеного торік механізму ERA Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, за яким Україна отримає $50 млрд за рахунок доходів на ці російські активи. На переконання Єврокомісії, спосіб без конфіскації самих активів знайдено: згідно з рішенням Європейської Ради від 17 жовтня 2024 року, активи Росії повинні залишатися заблокованими до часу, коли РФ припинить свою агресивну війну проти України не компенсує завдані збитки. Основний обсяг заморожених російських активів на початку війни припадав на активи Центрального банку РФ на рахунках європейського депозитарію Euroсlear у Бельгії, переважно у вигляді облігацій. З часом ці облігації були погашені, і сьогодні готівка на рахунку Euroсlear в ЄЦБ становить близько EUR175 млрд, а через кілька років, коли настане термін погашення решти облігацій, ця сума зросте до EUR185 млрд. Суть пропозиції Єврокомісії щодо репараційного кредиту полягає в тому, щоб EuroClear інвестував цю готівку в цільовий спеціальний борговий інструмент або борговий контракт Європейського Союзу. ЄС використовуватиме ці гроші, щоб надати Україні кредит з обмеженим регресом – це означає, що Україна повинна буде повернути його лише після того, як Росія сплатить воєнні репарації. Тобто ЄС позичає не у Росії, а в Euroclear. Для реалізації цього механізму потрібні додаткові гарантії держав-членів на загальну суму такого репараційного кредиту, щоб надати додатковий захист Euroсlear. В ЄК сподіваються, що всі або майже всі держави-члени візьмуть у цьому участь, в такому разі відсутність гарантії від однієї країни не буде економічною проблемою. В ЄК вважають ризики за цими гарантіями фактично обмеженими, бо доки держави-члени будуть виконувати рішення Європейської Ради і не скасують санкції на російські активи, доки Росія не сплатить завдані нею збитки, цей ризик не матеріалізується. Отже, якщо Росія виплатить Україні репарації, Україна використає їх, щоб відшкодувати позику ЄС, а ЄС поверне гроші Euroсlear.

Додатково ЄК вважає важливим змінити режим санкцій таким чином, щоб мінімізувати ризик випадкового вивільнення активів. На сьогодні санкції необхідно поновлювати що шість місяців, тому й іммобілізацію активів потрібно поновлювати кожні шість місяців одноголосно. Необхідно змінити режим санкцій таким чином, щоб забезпечити більш передбачувану та надійну іммобілізацію цих активів, зберігаючи при цьому можливість їх скасування в разі, якщо для цього складуться необхідні умови. В ЄК зазначають, що в Договорі про ЄС, у так званій статті 31.2, є положення, які дозволяють у крайніх випадках приймати імплементаційні акти за допомогою кваліфікованої більшості – й обставини, які склалися, цього вимагають.

Щодо використання позики Україною, то окрім бюджетної підтримки, на що традиційно йшло європейське фінансування, розглядається також підтримка розвитку оборонно-технологічної та промислової бази України як частини європейської оборонної бази, зокрема шляхом закупівлі оборонних матеріалів. Конструкція полягає в тому, що ЄС надаватиме підтримку галузі, зокрема шляхом укладання контрактів на закупівлю зброї. Як саме буде проведено розподіл між двома напрямами, ще не вирішено.

Йдеться загалом про EUR140 млрд, але необхідно також обговорити умови надання позик та механізм контролю.

11:05 Напередодні та вже поточної доби Росія вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Складною залишається ситуація на Сумщині. На Чернігівщині місцеве обленерго вимушено запровадило погодинні відключення в обсязі двох черг. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їх проведення ускладнюється повітряними тривогами.

11:00 Споживання електроенергії залишається високим, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на тому ж рівні, що й учора. Причина – утримання хмарної погоди у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня. Причина – традиційне зростання рівня енергоспоживання на початку робочого тижня.

10:25 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області РФ, 152 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда ТОТ Криму, близько 80 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (58%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 52 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1122 із 1389 запущених по Україні БпЛА (разом – 81%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

328,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1083,7% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

135,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Російські війська за добу здійснили 629 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, одна людина постраждала, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

09:30 Російські війська завдали удар по об'єкту цивільної інфраструктури в Сумській області, є часткові знеструмлення, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

09:25 Росіяни вночі атакували Полтавщину безпілотниками, через падіння уламків та прямі влучання пошкоджено адмінбудівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури, повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

09:20 Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що фактично ухвалив рішення про постачання крилатих ракет Tomahawk Україні ("sort of made a decision"). При цьому Трамп уточнив, що спочатку хотів би знати відповіді на запитання, як Україна має намір використати ці ракети. «Думаю, я хочу знати, що вони з ними зроблять. Куди вони їх скерують? Думаю, мені доведеться запитати про це. Я б поставив певні питання. Я не збираюся добиватися ескалації цієї війни».

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краснопілля Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка Донецька область; Запоріжжя, Розумівка, Новояковлівка, Степове Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного. На Куп’янському напрямку зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває. На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч. На Оріхівському напрямку агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське. Минулої доби на Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу втрати російських окупаційних військ становили 1020 осіб. Сили оборони України також знешкодили три танки, шість бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 338 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія, схоже, прискорює інформаційну та психологічну фазу підготовки – «Фазу 0» – своєї кампанії з підготовки до можливої війни між НАТО і Росією в майбутньому.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про виявлення дронів у європейському повітряному просторі.

• Німецькі чиновники пов'язують нещодавні польоти дронів над аеропортом Мюнхена з Росією.

• Кремль продовжує заперечувати свою відповідальність за нещодавні вторгнення безпілотників у повітряний простір НАТО.

• 5 жовтня російські війська вперше провели удар безпілотниками FPV з оптичним волокном по Краматорську, продовжуючи зусилля з порушення логістики України в межах і поблизу фортечного пояса в Донецькій області.

• Україна продовжує проводити удари безпілотними літальними апаратами великої дальності по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах.

• Російські сили провели серію ударів безпілотними літальними апаратами по Україні в ніч з 5 на 6 жовтня, вразивши пологовий будинок.

• Українські військові продовжують перехід до корпусної структури.